В Минске из машины выпали три ящикa конфет 4 13.10.2026, 15:03

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Сначала догнать машину не смогли.

Три коробки конфет «Спартак» выпали из грузовой машины прямо на минскую улицу. О находке написала пользовательница «Тредс», пишет Blizko.by.

«Минск. Кто потерял три коробки конфет «Спартак»? Выпали из светлой машины. На перекрестке [улиц] Калинина и Якуба Коласа. Они вас ждут. Машину догнать не смогли — наверное, водитель не отреагировал».

Белая машина, о которой писала девушка, на ее фото стояла на соседнем перекрестке. Возможно, ее водитель успел вернуться.

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