Белоруска: Купила сметану 20%, а она — как вода

Белоруска: Купила сметану 20%, а она — как вода13
- 13.10.2026, 15:26
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Хваленая белорусская «молочка» уже не та.
Белорусы в соцсети Threads обсуждают качество продуктов питания. По словам многих пользователей, к нему возникает все больше вопросов.
Одна из наших соотечественниц опубликовала фото и видео, на которых видно, что сметана с 20% жирности жидкая, как вода.
«Что происходит, — пишет она. — Купили сметану 20%, а она — как вода. «Минская марка», это что такое?»
Другие пользователи соцсети также высказали свои претензии и замечания о качестве продуктов питания. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Хваленая белорусская «молочка» уже не та.
— Самое интересное, что у производителя сметана в пакете и стакане, будет одинаковый процент жирности, но консистенция разная , что одна как вода, а во второй ложка стоять будет.
— Испортилась эта марка совсем.
— Я такую, только 25% сдал назад в магазин/
— У меня творог вздулся до окончания срока годности. Их же.
— Мы также купили, 25 процентов, была как кефир.
— Сбой в технологии — забыли крахмала насыпать.