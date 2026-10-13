Бывшие соперники Сталлоне и Шварценеггер теперь «хорошие друзья» 1 13.10.2026, 15:55

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Сталлоне и Шварценеггер

Голливудские звезды помирились после многолетней вражды.

Голливудские звезды Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, десятилетиями соперничавшие за звание главной звезды боевиков, теперь стали хорошими друзьями. Об этом 80-летний Сталлоне рассказал на встрече, посвященной сериалу «Король Талсы», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Актер сравнил свои отношения со Шварценеггером с противостоянием героев сериала, которые не вполне доверяют друг другу, но временами вынуждены сотрудничать.

«Мы теперь хорошие друзья. Мы стали спокойнее. Но когда два человека соперничают, это иногда помогает им становиться лучше», — признался Сталлоне.

О вражде между актерами публика узнала еще в 1977 году, когда оба претендовали на признание в Голливуде. Позже они обменивались колкостями, критиковали фильмы друг друга и пытались перехитрить соперника при выборе ролей. В 1990-х, по собственным признаниям звезд, они по-настоящему недолюбливали друг друга.

Постепенно отношения изменились. Одним из поворотных моментов стало предложение вместе участвовать в создании сети ресторанов «Planet Hollywood». Шварценеггер вспоминал, что воспринял эту возможность как шанс наладить отношения.

Позже актеры вместе снялись в нескольких фильмах франшизы «Неудержимые» и боевике «План побега».

В 2025 году Шварценеггер признавался, что раньше они «говорили друг о друге гадости и делали неприятные вещи». Теперь, похоже, многолетнее соперничество осталось в прошлом.

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