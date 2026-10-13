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Россия начала терять рекордные деньги на поставке нефти в Индию

  • 13.10.2026, 16:12
  • 2,164
Россия начала терять рекордные деньги на поставке нефти в Индию

Транспортные расходы сокращают выгоду Москвы от высоких нефтяных цен.

Стоимость перевозки российской нефти в Индию достигла исторического максимума: доставка каждого барреля Urals обходится примерно в $30 или дороже. Рост транспортных расходов сокращает выгоду России от высоких мировых цен на нефть.

Танкеры типа Suezmax (вмещают около 1 млн баррелей нефти): стоимость одного рейса в одну сторону из Черного моря в Индию взлетела до $27–30 млн (в сентябре она составляла около $19 млн). Таким образом, только на одном таком судне переплата России из-за кризиса фрахта составляет от $8 млн до $11 млн за рейс по сравнению с предыдущим месяцем.

Это те деньги, которые Россия теряет.

Reuters сообщает, что ставки на перевозки из черноморских и балтийских портов обновили рекорды в начале октября. Агентство связывает подорожание с повышенными рисками для судоходства в Черном море и общим ростом стоимости морских перевозок нефти.

Один рейс крупного танкера из Черного моря в Индию теперь стоит до $30 миллионов против примерно $19 миллионов в сентябре. Таким образом, верхняя оценка стоимости перевозки выросла более чем наполовину.

Россия вынуждена отправлять основные объемы нефти из западных портов на дальние азиатские рынки — прежде всего в Индию и Китай. Длинные маршруты делают экспорт дороже, а рост ставок дополнительно увеличивает расходы.

В итоге высокая цена самой нефти не превращается для российских продавцов в сопоставимый рост доходов: все больше денег уходит на доставку сырья покупателям.

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