Украина призвала использовать замороженные активы РФ 1 13.10.2026, 15:26

Андрей Сибига

Киев предлагает передать активы под коллективный контроль ЕС.

Европе пора использовать замороженные российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины, а не ограничиваться доходами от этих средств. С таким призывом выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Россия планирует потратить на армию рекордные €180 млрд в 2027 году, что более чем на 40% превысит расходы на оборону в 2026-м. В проекте российского бюджета на 2027–2029 годы на оборону и безопасность предусмотрено в общей сложности €669 млрд.

«Эти цифры ясно показывают, что Россия хочет войны», — пишет Сибига. Чем дороже агрессия обходится Москве, тем быстрее появятся условия для мира.

После начала полномасштабного вторжения в Украину страны G7 заморозили около €300 млрд российских резервов, из которых примерно €210 млрд находятся в Евросоюзе. Однако решение о полном использовании этих средств до сих пор не принято.

Киев предлагает передать активы под коллективный контроль ЕС, чтобы финансовые риски распределялись между европейскими странами, а не ложились преимущественно на Бельгию, где находится большая часть средств. При этом Украина получала бы финансирование, но не право собственности на сами активы. По предложенной схеме механизм должен быть прекращен после выплаты Россией компенсации за причиненный ущерб.

Сибига отверг опасения, что использование резервов лишит Запад рычагов давления на Кремль. «Рычаг влияния заключается не в том, чтобы удерживать деньги, а в том, чтобы их использовать», — подчеркнул глава украинского МИД.

Он призвал европейских лидеров не откладывать решение и заставить Россию оплачивать последствия развязанной ею войны, а не перекладывать эти расходы на европейских налогоплательщиков.

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