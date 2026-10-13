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Что объединяет Путина и Си?

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  • 13.10.2026, 15:12
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Что объединяет Путина и Си?
Фото: Maxim Shemetov/Reuters

Российский диктатор и председатель КНР обожают коррупцию.

Российский диктатор Путин и председатель КНР Си Цзиньпин превратили коррупцию в инструмент контроля над элитами. Несмотря на показную борьбу со взяточничеством, обе системы позволяют руководителям использовать незаконное обогащение для укрепления собственной власти. Об этом пишет эксперт Уолтер Клеменс в статье для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В индексе восприятия коррупции Transparency International, опубликованном в феврале, Россия заняла 157-е место из 182 стран. Китай оказался на 76-м месте, однако более высокая позиция не обязательно означает, что коррупции там меньше. В условиях цензуры и отсутствия независимых расследований оценить реальные масштабы проблемы гораздо труднее.

«Коррупция воспринимается как неотъемлемая часть жизни элит и нередко поощряется», — пишет Клеменс. По его словам, чиновники и бизнесмены получают возможность обогащаться в обмен на лояльность руководству, но тем самым становятся уязвимыми перед властями.

В Китае Си Цзиньпин регулярно проводит антикоррупционные кампании, затрагивающие партийных функционеров, военных и предпринимателей. Однако расследования ведет сама Коммунистическая партия, без независимого внешнего контроля.

В России борьба с коррупцией также применяется избирательно. Власти преследуют отдельных чиновников, одновременно подавляя независимые организации и СМИ, которые расследуют злоупотребления. Transparency International в России объявлена «нежелательной» организацией.

«Преследование коррупционеров остается инструментом дисциплины внутри элиты, тогда как независимое выявление коррупции криминализируется», — отмечает автор.

В обеих странах коррупция ослабляет государственные институты, но при этом помогает диктаторам подчинять себе чиновников и укреплять личную власть.

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