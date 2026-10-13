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ВСУ заставили «Яндекс Такси» использовать Google

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  • 13.10.2026, 14:56
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ВСУ заставили «Яндекс Такси» использовать Google

Сбои затронули такси и десятки других сервисов.

«Яндекс Такси» рекомендовал водителям пользоваться Google Maps после сбоев во встроенной навигации, вызванных ударами по дата-центрам компании. Соответствующее уведомление появилось в приложении «Яндекс Про», пишет The Bell (перевод — сайт Charter97.org).

«Навигация может временно не работать», — говорилось в сообщении для водителей. Компания также посоветовала скачать офлайн-карту своего города, чтобы сохранить доступ к картам и части функций приложения даже при перебоях со связью.

С 8 по 11 октября украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. На двух площадках работу остановили, а на третьей часть инфраструктуры оказалась выведена из строя.

Сбои затронули не только навигацию. Водители жаловались на задержки обновления статусов поездок, исчезновение истории заказов и появления так называемых «фантомных заказов», когда приложение направляло их к пассажирам, уже заказавшим другую машину. Перестали корректно работать и бонусы, влияющие на заработок таксистов.

Проблемы вышли далеко за пределы сервиса такси. Перебои наблюдались в работе «Яндекс Пэй», «Почты», «Диска», облачной платформы и сайтов других компаний, использующих инфраструктуру «Яндекса». Неполадки также затронули пользователей в нескольких странах за пределами России, в том числе в Беларуси.

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