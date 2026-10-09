закрыть
9 октября 2026, пятница, 23:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атаки дронов ВСУ на дата-центры «Яндекса» вызвали сбои в работе Алисы

6
  • 9.10.2026, 17:35
  • 2,276
Атаки дронов ВСУ на дата-центры «Яндекса» вызвали сбои в работе Алисы

Возможны задержки с ответами нейросети.

Атаки беспилотников на два дата-центра «Яндекса» в Рязанской и Калужской областях привели к перебоям в работе голосового помощника Алисы и других сервисов компании. На устройствах «Станция» возможны задержки с ответами нейросети, а некоторые функции умного дома могут работать нестабильно, сообщила команда Алисы. Специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры, однако в «Яндексе» пока затрудняются назвать сроки ремонта оборудования, пишет The Moscow Times.

На фоне атак «Яндекс» договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе данных и сервисов клиентов. По сообщениям компании, для этого выделили дополнительные команды специалистов, предусмотрели гибкие финансовые условия и упростили подключение. В пресс-службе «Яндекса» заверили, что команды компании и партнеров совместно работают над тем, чтобы сделать перенос «максимально быстрым и бесшовным».

Первый удар по инфраструктуре «Яндекса» пришелся на дата-центр в Сасово Рязанской области в ночь на 8 октября. После атаки на объекте произошел пожар, а его работа была полностью остановлена. В ночь на 9 октября беспилотники атаковали площадку компании в Калуге, где несколько модулей дата-центра также оказались полностью выведены из строя.

После повреждения инфраструктуры в Сасово в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой. По данным мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Downdetector, неполадки затронули, в частности, сайты и приложения Т-Банка, МТС-банка, Совкомбанка и Альфа-банка, «Авито», РЖД, продуктовых сетей и продавцов электроники. Утром 9 октября часть сервисов продолжала работать с перебоями.

Всего у «Яндекса» пять дата-центров: четыре в России — в Сасово, Калуге, Мытищах и Владимире — и один в Финляндии, который из-за санкций отключили от электричества. В дата-центре в Сасово размещались два из трех суперкомпьютеров компании, используемых для обучения модели искусственного интеллекта YandexGPT.

Атакам на объекты «Яндекса» предшествовал удар российской армии по дата-центру «Датагрупп» в Киеве в конце сентября. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что Киев будет симметрично отвечать на российские обстрелы.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук