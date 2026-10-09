Атаки дронов ВСУ на дата-центры «Яндекса» вызвали сбои в работе Алисы 6 9.10.2026, 17:35

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Возможны задержки с ответами нейросети.

Атаки беспилотников на два дата-центра «Яндекса» в Рязанской и Калужской областях привели к перебоям в работе голосового помощника Алисы и других сервисов компании. На устройствах «Станция» возможны задержки с ответами нейросети, а некоторые функции умного дома могут работать нестабильно, сообщила команда Алисы. Специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры, однако в «Яндексе» пока затрудняются назвать сроки ремонта оборудования, пишет The Moscow Times.

На фоне атак «Яндекс» договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе данных и сервисов клиентов. По сообщениям компании, для этого выделили дополнительные команды специалистов, предусмотрели гибкие финансовые условия и упростили подключение. В пресс-службе «Яндекса» заверили, что команды компании и партнеров совместно работают над тем, чтобы сделать перенос «максимально быстрым и бесшовным».

Первый удар по инфраструктуре «Яндекса» пришелся на дата-центр в Сасово Рязанской области в ночь на 8 октября. После атаки на объекте произошел пожар, а его работа была полностью остановлена. В ночь на 9 октября беспилотники атаковали площадку компании в Калуге, где несколько модулей дата-центра также оказались полностью выведены из строя.

После повреждения инфраструктуры в Сасово в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой. По данным мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Downdetector, неполадки затронули, в частности, сайты и приложения Т-Банка, МТС-банка, Совкомбанка и Альфа-банка, «Авито», РЖД, продуктовых сетей и продавцов электроники. Утром 9 октября часть сервисов продолжала работать с перебоями.

Всего у «Яндекса» пять дата-центров: четыре в России — в Сасово, Калуге, Мытищах и Владимире — и один в Финляндии, который из-за санкций отключили от электричества. В дата-центре в Сасово размещались два из трех суперкомпьютеров компании, используемых для обучения модели искусственного интеллекта YandexGPT.

Атакам на объекты «Яндекса» предшествовал удар российской армии по дата-центру «Датагрупп» в Киеве в конце сентября. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что Киев будет симметрично отвечать на российские обстрелы.

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