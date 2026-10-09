В «Яндексе» не смогли назвать сроки восстановления «железного сердца» 2 9.10.2026, 14:00

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Два дата-центра выведены из строя после атак дронов.

Удары украинских беспилотников вывели из строя два дата-центра «Яндекса»: в Сасово Рязанской области объект полностью прекратил работу, а в Калуге — был частично поврежден, сообщили в компании. «Дата-центры — «железное сердце» Яндекса. Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей. Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры — пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно», — говорится в обращении компании.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали центр в Сасово в ночь на 8 октября, а через сутки — в Калуге. В результате налетов на объектах произошли пожары, однако сотрудники не пострадали. После этого в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой, затронувший сервисы крупных банков, сайты РЖД, государственных СМИ, продуктовых ритейлеров и продавцов электроники. Часть сервисов «Яндекса» также работала с перебоями. Всего у компании пять дата-центров. Четыре из них находятся на территории России — в Сасово, Калуге, Мытищах и Владимире, а один — в Финляндии. Последний из-за санкций отключили от электричества.

Украинская армия стала бить по объектам «Яндекса» после того, как российская армия в конце сентября атаковала дата-центр «Датагрупп» в Киеве. В Минобороны РФ утверждали, что он «обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет симметрично отвечать на российские обстрелы.

Под угрозой в России могут оказаться любые технологические узлы, но тотальный цифровой блэкаут стране не грозит, отметил в разговоре с «Медузой» эксперт организации RKS.global Саркис Дарбинян. По его словам, инфраструктура современных IT-компаний распределена по всей стране, поэтому при выходе оборудования из строя трафик и клиенты автоматически перенаправляются на резервные мощности. Всего в России около 200 дата-центров, и вывести их все из строя — задача крайне амбициозная, подчеркнул Дарбинян. При этом эксперт допустил дальнейшие точечные атаки на региональные площадки «Ростелекома», «Сбера», VK и Selectel.

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