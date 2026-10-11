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«После этой ночи «Яндекс» лег и в Беларуси»

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  • 11.10.2026, 8:59
  • 17,078
«После этой ночи «Яндекс» лег и в Беларуси»
Иллюстративное фото: abw.by

Невозможно пользоваться Yandex Go и другими сервисами.

В результате атаки украинских беспилотников повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» в российском Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена. Информацию об этом подтвердила пресс-служба этой компании.

Пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия, отмечают в компании.

«Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы», — отмечает «Яндекс».

Пользователи из Беларуси также столкнулись с проблемами. В настоящее время не работает сервис заказа такси «Яндекс GO». «Походу, после этой ночи «Яндекс» лег и в Беларуси», «Неужели «Яндекс Такси» в Беларуси все???», «У нас сегодня рабочая почта с утра уже не пашет», — пишут пользователи, прикрепляя скриншоты о том, что вызвать такси невозможно. На аналогичную проблему жалуются пользователи в России и Казахстане, сообщает «Зеркало».

Это третья атака на дата-центры «Яндекса» за последние дни. 8 октября ВСУ атаковали объект в Сасово Рязанской области, 9 октября — в Калуге.

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