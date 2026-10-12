У «Яндекса» начались новые проблемы после ударов дронов 8 12.10.2026, 11:13

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Пользователи больше не могут скачивать папки с «Диска».

Компания «Яндекс» после ударов по дата-центрам отключила скачивание папок из облачного хранилища «Диск». «Мы осознанно ограничили часть функций «Яндекс 360», в том числе «Диска», чтобы сохранить главное — работоспособность сервисов», — сообщили РБК в компании. Там добавили, что ограничения позволят снизить нагрузку и поддержать «основные рабочие сценарии». В частности, отдельные файлы по-прежнему доступны для скачивания. Остальные сервисы компании — «Алиса», поиск, «Яндекс Карты», такси и почта — постепенно восстанавливаются после сбоя. При этом отдельные функции могут некоторое время не работать, отметили в «Яндексе».

До этого три дата-центра компании попали под удары украинских беспилотников. В ночь на 8 октября дроны атаковали объект в Сасово Рязанской области, 9-го — в Калуге, а 11-го — во Владимире. После этого сервисы компании стали работать с перебоями. Жалобы поступали не только из регионов России, но и из-за рубежа — из Армении, Казахстана, Беларуси и Сербии. Всего у «Яндекса» пять дата-центров. Четыре из них находятся на территории России — в Сасово, Калуге, Мытищах и Владимире, а один — в Финляндии. Последний объект из-за санкций отключили от электричества. При этом, как писал T-Invariant, в результате украинских атак могли выйти из строя все три суперкомпьютера «Яндекса»: «Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин».

Замена поврежденного оборудования в дата-центрах может занять около шести месяцев, сообщили «Коммерсанту» источники на рынке. По их словам, «Яндекс» может начать закупки по разным каналам, включая иностранные, чтобы быстрее восполнить потери. Из-за этого ожидается, что цены на «железо» краткосрочно вырастут. В то же время покупать оборудование компании придется «на самом дорогом рынке за последние годы», отметили собеседники «Коммерсанта».

«Это были очень крупные дата-центры, а с момента их строительства начался глобальный дефицит и рост цен на вычислительные мощности, особенно на ускорители для ИИ. Оснащение обещает быть дорогим и долгим», — пояснил Сергей Кудряшов из Strategy Partners. Дополнительные затраты в конечном счете приведут к росту цен на облачные услуги для клиентов, заключили собеседники «Коммерсанта».

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