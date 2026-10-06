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Эстония готова сражаться

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  • Леонид Невзлин
  • 6.10.2026, 11:19
  • 2,562
Эстония готова сражаться
Леонид Невзлин

Таллинн переосмыслил возможную войну.

Эстония готовится к прямому нападению РФ, меняет свою военную доктрину — и это очень интересные изменения. Вместе с резким увеличением военных расходов до 5,4% ВВП в Таллинне решили изменить и характер закупаемого вооружения. В частности, страна заключила контракты на приобретение систем HIMARS, включая ракеты с дальностью до 300 километров, и аналогичных южнокорейских систем.

Эстонские военные планировщики переосмыслили возможную войну. Раньше они исходили из того, что в случае российского вторжения эстонские силы быстро мобилизуются и будут вести практически партизанскую оборону, изматывая российские войска и нанося им тяжёлые потери до прибытия основных сил НАТО. Вот только опыт войны в Украине и понимание того, что альянс может не выдержать проверки на прочность, заставили изменить этот подход. РФ не считается с потерями.

Теперь Таллинн переходит к доктрине, предполагающей недопущение утраты вообще какой-либо территории: Эстония намерена сражаться за каждый клочок земли непосредственно у границы и с первого же дня вторжения наносить России мощные удары на сотни километров в глубину её территории.

Эстонская военная разведка опасается ограниченной российской операции против какого-либо приграничного объекта — прежде всего Нарвы. Её захват не имел бы особого смысла, если бы целью было полномасштабное вторжение, но может быть использован как провокация с целью расколоть НАТО. И выдержит ли альянс этот экзамен — большой вопрос.

В Таллинне абсолютно правильно понимают ситуацию и серьёзно готовятся. Есть только одна оговорка. Высокопоставленный представитель эстонской разведки сказал журналистам, что критически важный период, в течение которого странам Балтии необходимо решить проблему своей обороны, — ближайшие один-четыре года. Это может быть слишком оптимистичной оценкой.

Леонид Невзлин, Telegram

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