Эстония перебрасывает войска к границе с Россией 2 5.10.2026, 10:37

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Страна готовится к провокациям.

Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапа в Йыхви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках стратегии «активной обороны». Так страна готовится к возможной агрессии со стороны РФ, сообщили эстонские чиновники изданию Financial Times.

По словам официальных лиц, Эстония постоянно перемещает войска ближе к границе с Россией и закупает вооружение, способное наносить удары вглубь российской территории. Страна, находящаяся на переднем крае НАТО, готовится к возможной агрессии Москвы за пределами Украины.

Разведка и армия Эстонии не считают, что Россия начнет полномасштабную войну с НАТО по крайней мере в ближайшие два года, но убеждены, что Москва может развязать военный конфликт со странами Балтии. Вероятнее всего, это будет Эстония, у которой нет собственных военно-воздушных сил, но которая переходит к стратегии «активной обороны».

«Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», — заявил полковник Тармо Кундла, командир Первой эстонской бригады, главной боевой силы страны.

В рамках новой стратегии его подразделение навсегда переедет из Тапы в Йыхви, в 50 км от российской границы, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат.

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