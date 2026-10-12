Нефть подешевела после заявления Трампа о «перемирии» 2 12.10.2026, 10:59

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Но атаки у Ормузского пролива и война на Ближнем Востоке сохраняют риски роста цен.

Нефть подешевела после заявления Трампа о «перемирии»

Но атаки у Ормузского пролива и война на Ближнем Востоке сохраняют риски для рынка.

Цены на нефть в понедельник, 12 октября, снизились на фоне ожиданий увеличения поставок российского сырья после того, как президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Украины и России прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Это заявление прозвучало после заключения соглашения о поставках российского дизельного топлива.

Как пишет Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,54 доллара, или 1,47%, – до 103,18 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне 90,31 доллара за баррель, потеряв 1,54 доллара, или 1,68%.

9 октября Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на рынки США и других стран более 300 тысяч тонн дизельного топлива, что эквивалентно 2,25 млн баррелей, в ноябре – еще 500 тыс. тонн, а впоследствии – дополнительно 1 млн тонн. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление дизельного топлива составляет около 29 млн баррелей в сутки.

11 октября Трамп также неожиданно объявил, что Киев и Москва договорились об энергетическом перемирии. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор ожидает подробностей этой договоренности, а Россия не комментировала заявление американского лидера.

Эти сообщения несколько ослабили непосредственное давление на поставки энергоносителей, отметил главный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

«Однако остаются вопросы относительно реальности и продолжительности такого перемирия. Без более четких доказательств того, что оно действительно будет действовать, масштабы снижения цен, вероятно, останутся ограниченными», – добавил он.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что все страны-члены должны оценить необходимость дополнительного высвобождения запасов дизельного топлива. Он также призвал государства, которые ещё не выполнили в полной мере свои обязательства по поставкам топлива на рынок, ускорить оставшиеся поставки, прежде всего дизельного топлива.

В то же время конфликт на Ближнем Востоке продолжает удерживать стоимость нефти Brent выше 100 долларов за баррель.

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по международному аэропорту Эр-Рияда 10 октября, в результате которого погибли 13 человек и более 300 получили ранения. Тогда же Трамп заявил, что США рассматривают возможность присоединения к саудовским ударам по хуситам. Этот конфликт является продолжением войны с Ираном, которую США и Израиль начали в феврале.

Кроме того, с начала месяца поступают сообщения о новых атаках на танкеры, проходящие через Ормузский пролив. Это создает угрозу возобновлению экспорта нефти с Ближнего Востока, которое наблюдалось в сентябре.

Аналитики Goldman Sachs во главе с Дааном Струйвеном повысили прогноз цены на нефть Brent на декабрь до 90 долларов за баррель с прежних 85 долларов.

«Мы сохраняем базовый прогноз, согласно которому дальнейшая адаптация поставок нефти с Ближнего Востока в конечном итоге приведет к снижению цен. В то же время возможное новое обострение конфликта по-прежнему создает значительные риски роста стоимости сырья», – отметили аналитики.

Они также прогнозируют, что в декабре 2026 года средняя цена WTI составит 81 доллар за баррель, а в 2027 году – 73 доллара. По словам аналитиков, американская нефть сейчас необычно дешева по сравнению с Brent из-за высоких затрат на транспортировку нефти из США в Европу.

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