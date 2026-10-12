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Под Гродно строят исторический парк

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  • 12.10.2026, 11:46
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Под Гродно строят исторический парк

В нем появятся ратуша, корчма, кинотеатр и железнодорожный вокзал.

В Беларуси готовят к открытию туристический объект, который будет привлекать и приезжих, и местных. Ведь перспектива побыть в историческом антураже, погулять вдоль ратуши и поучаствовать в ярмарках звучит заманчиво. Парк строится в агротуристическом комплексе под Гродно. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Масштабное строительство культурно-исторического парка «Старый город» развернулось в агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы», который находится в 5 км от Гродно.

Всего в парке появится 13 зданий. Среди них — ратуша, корчма, кинотеатр и железнодорожный вокзал. За вокзалом планируется установить поезд, который станет отдельной фотозоной. Каждое здание будет использоваться для интерактивных и анимационных программ: театральных представлений, ярмарок и других мероприятий.

Сейчас ведутся наружные и внутренние отделочные работы, закупается реквизит — в разработке идей помогают специалисты сферы культуры, образования, а также Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Специалисты завершают основные работы на капитальных объектах и уже приступили к укладке каменных дорожек.

Открыть парк планируется весной 2027 года — к началу нового туристического сезона.

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