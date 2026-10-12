На военном аэродроме РФ в Крыму прогремели мощные взрывы

На военном аэродроме РФ в Крыму прогремели мощные взрывы1
- 12.10.2026, 11:38
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Объект использовался для запуска дронов по украинским городам.
В ночь на 12 октября в оккупированном РФ Крыму на военном аэродроме Гвардейское прогремели многочисленные взрывы. Спутниковые данные подтвердили признаки пожара на территории объекта, сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер».
Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в районе аэродрома Гвардейское, после которых наблюдалось зарево. Позже на спутниковых снимках специалисты зафиксировали тепловые сигнатуры в юго-восточной части взлетно-посадочной полосы. Информация о масштабах пожара и повреждениях уточняется.
Аэродром Гвардейское используется российскими военными для запуска беспилотников по украинским городам.