Диетологи назвали четыре перекуса для здоровья сердца 12.10.2026, 11:04

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Они помогают поддерживать нормальное давление.

Правильно подобранные перекусы могут помочь поддерживать нормальное артериальное давление и заботиться о здоровье сердца. Диетологи рекомендуют выбирать продукты с низким содержанием натрия, богатые калием и кальцием. Они назвали четыре варианта полезных перекусов, которые легко приготовить дома, пишет Very well health.

1. Творог с апельсинами и орехами

Диетолог Лорен Манакер, магистр наук и дипломированный специалист по питанию из Чарлстона, штат Южная Каролина, рекомендует сочетать творог с низким содержанием натрия, апельсины и фисташки.

Апельсины содержат калий, который помогает поддерживать баланс натрия в организме. Творог богат кальцием, играющим важную роль в регуляции артериального давления. Фисташки, в свою очередь, содержат калий, магний и полезные жиры, которые могут поддерживать здоровье сосудов.

По словам Манакер, такой перекус обеспечивает организм витамином C, белком и антиоксидантами. Кроме того, его легко приготовить: достаточно выложить творог в миску, добавить дольки апельсина и посыпать измельченными фисташками.

2. Банановое мороженое

Диетолог Регина Виндзор, магистр общественного здравоохранения и дипломированный специалист по питанию из Колорадо, советует обратить внимание на бананы.

По ее словам, один банан содержит около 34 миллиграммов магния и 451 миллиграмма калия. Эти два минерала важны для поддержания нормального артериального давления.

Кроме того, бананы содержат полезные растительные соединения, клетчатку и природные крахмалы, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий и помогают поддерживать нормальное пищеварение.

В теплое время года Виндзор готовит из бананов домашнее мороженое. Для этого она измельчает замороженные бананы вместе с предварительно замоченными семенами чиа до получения кремообразной массы.

Чтобы разнообразить вкус, можно добавить порцию несладкого какао-порошка, не обработанного щелочью. Он придаст десерту дополнительную порцию антиоксидантов. Небольшое количество местного меда поможет смягчить естественную горечь какао, а цейлонская корица добавит аромат.

3. Попкорн, приготовленный без масла или с небольшим его количеством

Диетолог Сандра Аревало, магистр общественного здравоохранения и дипломированный специалист по питанию из Найака, штат Нью-Йорк, считает хорошим вариантом домашний попкорн.

Она уточняет, что речь идет не о готовом попкорне из магазина или кинотеатра, который часто содержит много соли и сливочного масла. Вместо него специалист советует готовить воздушную кукурузу дома из обычных зерен, самостоятельно контролируя количество соли и жира.

Попкорн из цельных зерен кукурузы содержит клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости. Она также способствует поддержанию нормального уровня холестерина и здоровья пищеварительной системы и сердечно-сосудистой системы.

Для вкуса Аревало добавляет немного топленого сливочного масла. Другой вариант — приготовить попкорн с небольшим количеством оливкового масла.

Вместо соли можно использовать итальянские травы и пармезан, а также корицу или мускатный орех. Тем, кто любит острые блюда, диетолог советует добавить молотый перец чили и сушеный сок лайма.

Главное преимущество домашнего приготовления заключается в том, что можно самостоятельно регулировать количество соли и жира.

4. Греческий йогурт с ягодами и грецкими орехами

Диетолог Эллисон Херрис, магистр наук и дипломированный специалист по питанию из Метачена, штат Нью-Джерси, рекомендует сочетать греческий йогурт с ягодами и измельченными грецкими орехами.

Ягоды богаты антоцианами и другими антиоксидантами. Греческий йогурт содержит необходимые организму минералы, которые участвуют в регуляции артериального давления. Грецкие орехи добавляют перекусу приятную текстуру и содержат омега-3 жирные кислоты, важные для здоровья сердца.

Херрис отмечает, что вкус такого перекуса легко менять, используя разные добавки. Например, можно сочетать йогурт с малиной и кусочками темного шоколада, нарезанным бананом и корицей или обжаренными семенами кунжута. Для дополнительной сладости подойдет небольшое количество меда.

Почему важно выбирать правильные перекусы

Рекомендации диетологов сводятся к тому, что при контроле артериального давления стоит обращать внимание не только на основные приемы пищи, но и на продукты, которые человек ест между ними.

Перекусы с низким содержанием натрия и достаточным количеством калия, кальция и других полезных веществ могут стать частью рациона, направленного на поддержание здоровья сердца. При этом сами по себе эти продукты не заменяют лечение и не гарантируют снижения давления.

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