Z-пропагандист проговорился о малайзийском Boeing 2 12.10.2026, 10:41

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Правда вышла наружу.

В воскресенье сначала в соцсетях, а потом и в некоторых СМИ разошлось видео сентябрьского эфира, на котором военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявляет, что малайзийский Boeing сбили российские офицеры. Судя по обстоятельствам крушения, которые описывает Баранец, он перепутал самолет, сбитый над Донбассом в 2014 году, с южнокорейским Boeing, уничтоженным советским истребителем в 1983 году.

Заявление прозвучало еще 21 сентября в программе «Военное ревю» на радио «Космомольская правда», выяснило «Агентство». Полная запись эфира до сих пор доступна на Rutube, заметило «Агентство. Новости».

Отвечая на вопрос слушательницы о том, не сбили ли украинские военные малайзийский Boeing, Баранец сначала напомнил о пассажирском самолете, который Украина сбила над Черным морем в 2001 году. При этом он перепутал страну, из которой тот летел: «А кто вам сказал это, простите, пожалуйста, что малазийский Boeing был сбит Украиной? Украиной был сбит тот, который из Армении летел над Черным морем. Вот тот, да, был сбит. Причем система ПВО, по-моему, стояла в Крыму».

На самом деле, был сбит Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который летел из Тель-Авива в Новосибирск.

Затем он перешел к малайзийскому Boeing.

«А малазийский Boeing сбили его величество советские офицеры, русский офицер сбил, да, потому что эта зараза залезла в наше небо. Его по-хорошему предупреждали, и по радио, и маневрами, и даже очередью трассирующую перед носом самолета. Не послушался, гад. Ну, туда и был отправлен», — сказал Баранец.

Вероятно, Баранец имел в виду южнокорейский Boeing 747, сбитый советским истребителем над Сахалином 1 сентября 1983 года. Тогда погибли 269 человек. Советский летчик действительно стрелял перед уничтожением самолета, но позднее признал, что использовал не трассирующие снаряды.

Малайзийский Boeing MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Суд в Гааге установил, что самолет уничтожила ракета российского комплекса «Бук», запущенная с территории, контролировавшейся сепаратистами.

Не первый скандал. 79-летний полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны, а теперь сотрудник провластной «Комсомольской правде» не первый раз попадает в скандал. В мае 2026 года его временно отстранили от радиоэфира после призыва убивать украинских детей и оскорблений слушателей. Позднее Баранец извинился.

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