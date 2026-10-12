ВСУ ударили по казармам оккупантов в Луганской области
- 12.10.2026, 9:58
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Начался пожар.
На временно оккупированной территории Луганской области слышали взрывы в ночь на 12 октября. По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, Силы обороны нанесли массированные удары в районе Хрустального. Канал сообщает как минимум о трех очагах возгорания и масштабном пожаре.
«По сообщениям местных жителей, под ударом оказалось место дислокации российских военных», - говорится в сообщении.
Оккупационные власти пока никак не прокомментировали атаку Сил обороны. Тем временем пропагандистские каналы уже сообщили об атаке дронов на Краснодонский, Лутугинский и Славяносербский районы Луганской области, а также на Луганск, Брянку, Кировск, Стаханов, Первомайск и другие города.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, в НАТО назвали рекордные потери России.