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ВСУ ударили по казармам оккупантов в Луганской области

  • 12.10.2026, 9:58
  • 5,054
ВСУ ударили по казармам оккупантов в Луганской области

Начался пожар.

На временно оккупированной территории Луганской области слышали взрывы в ночь на 12 октября. По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, Силы обороны нанесли массированные удары в районе Хрустального. Канал сообщает как минимум о трех очагах возгорания и масштабном пожаре.

«По сообщениям местных жителей, под ударом оказалось место дислокации российских военных», - говорится в сообщении.

Оккупационные власти пока никак не прокомментировали атаку Сил обороны. Тем временем пропагандистские каналы уже сообщили об атаке дронов на Краснодонский, Лутугинский и Славяносербский районы Луганской области, а также на Луганск, Брянку, Кировск, Стаханов, Первомайск и другие города.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в НАТО назвали рекордные потери России.

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