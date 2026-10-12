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Axios: Кремль пока не согласился на объявленное энергетическое перемирие

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  • 12.10.2026, 8:14
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Axios: Кремль пока не согласился на объявленное энергетическое перемирие

Перемирие пока касается только НПЗ.

Россия пока не согласилась на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие с Украиной, сообщили Axios осведомленные источники. «Русские об этом думают. Скоро узнаем, готовы ли они», — сказал изданию собеседник в Белом доме.

При этом он уточнил, что перемирие предполагает прекращение атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) друг друга. Если удары по НПЗ прекратятся, договоренность могут расширить на электростанции и энергосети.

В то же время собеседник Axios в Украине назвал схему «НПЗ за НПЗ» неравноценной, поскольку у России есть обширная сеть нефтезаводов, а у Украины только один, который работает не в полную силу. «Мы импортируем дизель и бензин. Нам нужно, чтобы русские перестали атаковать нашу энергосистему», — подчеркнул украинский чиновник. Сам Трамп добивается, чтобы Украина прекратила атаковать российские НПЗ, потому что, по его мнению, из-за этих ударов растут цены на автомобильное топливо в США. «Трамп очень зол. Ему кажется, что президент Украины Владимир Зеленский принимает США как должное», — сказал источник Axios в Белом доме.

Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Россией и Украиной накануне, 11 октября. «Обе стороны согласились. Не нарушайте его», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social. Зеленский, в свою очередь, заявил, что впервые слышит о соглашении.

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