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Любимая блогер Трампа вступилась за Зеленского

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  • 12.10.2026, 7:49
  • 5,862
Любимая блогер Трампа вступилась за Зеленского
Лора Лумер

Именно Путин отказывается закончить войну.

Активистка и одна из любимых блогеров Дональда Трампа Лора Лумер отреагировала на призыв президента США к Украине сменить главу государства. Свою позицию она изложила в соцсети X.

По словам Лумер, чтобы в Украине прошли выборы, нужно давить на российского диктатора Владимира Путина, добиваясь прекращения войны. Она напомнила, что выборов в стране сейчас нет из-за военного положения, которое действует в условиях чрезвычайной ситуации и боевых действий, идущих уже пять лет. «Я уверена: как только Путин прекратит войну, в Украине состоятся выборы», — написала она.

Требовать смены украинского президента сейчас нелогично, считает блогер, ведь выборы могут состояться и обязательно состоятся, как только Путин согласится завершить войну. «Путин может легко прекратить атаки на Украину, но он отказывается.

Пусть остановит войну, и в Украине пройдут выборы», — заявила Лумер. Она также задалась вопросом, почему так мало людей возмущаются действиями Путина, ведь именно он, по ее словам, источник всех проблем, связанных с российско-украинской войной.

Отметим, Трамп призвал к смене президента в Украине. По его мнению, украинцам нужен новый лидер, который сможет заключить соглашение с Россией.

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