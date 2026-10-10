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Шокирующее заявление Трампа

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  • 10.10.2026, 21:45
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Шокирующее заявление Трампа
Фото: Getty Images

Удары по российским НПЗ весьма эффективны.

Президент США Дональд Трамп публично обратился к народу Украины с призывом избрать нового лидера страны вместо Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News.

- Настало время, чтобы у Украины появился новый президент, - заявил глава Белого дома.

На этом фоне он также обвинил Владимира Зеленского в якобы нежелании заканчивать войну с Россией.

Трамп начал придумывать, что у его украинского коллеги было несколько возможностей это сделать, однако ни одной из них он не воспользовался.

- Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений, - заявил президент США журналистам.

Также Трамп заявил, что Украина должна немедленно прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Мы сказали: можете делать с Россией все, что хотите, но не наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создает мировую проблему, а он хочет создавать проблемы по всему миру», - сказал Трамп.

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