Братья Протасы отметились голевыми передачами в матче НХЛ 1 12.10.2026, 8:07

Фото: x.com/Capitals

Результативная игра белорусских хоккеистов.

Алексей и Илья Протасы, которые в этом матче играли в первой тройке, ассистировали Александру Овечкину при втором голе «Вашингтона» на 17‑й минуте в матче против «Сиэтла».

Правда, «Вашингтон» матч проиграл 3:5.

В этом сезоне в НХЛ играет пятеро белорусов: братья Протасы («Вашингтон»), Егор Шарангович («Калгари»), Артём Левшунов («Чикаго»), вчера первый матч сыграл за «Нэшвилл» Виталий Пинчук.

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