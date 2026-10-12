Братья Протасы отметились голевыми передачами в матче НХЛ

Братья Протасы отметились голевыми передачами в матче НХЛ1
- 12.10.2026, 8:07
Результативная игра белорусских хоккеистов.
Алексей и Илья Протасы, которые в этом матче играли в первой тройке, ассистировали Александру Овечкину при втором голе «Вашингтона» на 17‑й минуте в матче против «Сиэтла».
Правда, «Вашингтон» матч проиграл 3:5.
В этом сезоне в НХЛ играет пятеро белорусов: братья Протасы («Вашингтон»), Егор Шарангович («Калгари»), Артём Левшунов («Чикаго»), вчера первый матч сыграл за «Нэшвилл» Виталий Пинчук.