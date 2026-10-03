Путин принял решение 4 Петр Олещук

3.10.2026, 15:45

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Петр Олещук

Что стоит за угрозами главы Кремля.

Последнее выступление Путина на Валдайском форуме следует воспринимать как серьезную угрозу всему миру, а не только Украине. Особенно показательной стала его позиция по поводу энергетического перемирия, которое ранее предлагали Соединенные Штаты. Путин отверг эту инициативу, заявив, что она не имеет смысла. По сути, это можно трактовать как намерение добиваться победы в войне против Украины с помощью ударов по энергетике и других форм террора против гражданского населения. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что российская власть уже практически не скрывает подобных намерений и открыто их декларирует. Террор против мирных жителей все откровеннее представляется как инструмент достижения военных и политических целей.

Значительная часть выступления Путина была посвящена завуалированным, а местами и открытым угрозам западным странам, в том числе угрозам применения ядерного оружия. Рассуждая о нем, он прибегнул к образу ружья, которое висит в начале представления и рано или поздно должно выстрелить. Одновременно Путин вновь заговорил о якобы возможной агрессии НАТО против Калининградской области. В этом контексте он заявил о готовности России использовать любые средства, включая ядерное оружие. Необходимо помнить, что и нападение на Украину российское руководство представляло как ответ на некую агрессию, которую Запад якобы готовил против России. Теперь та же логика используется для обоснования возможной конфронтации со странами НАТО.

Параллельно Путин утверждал, что Россия не планирует нападать на европейские страны ни сейчас, ни в ближайшие годы. Однако эти заверения необходимо оценивать вместе с его заявлениями о якобы готовящемся нападении Запада на Россию. Подобная риторика дает основания предполагать, что у Москвы есть вполне конкретные агрессивные планы, которые заранее оформляются как вынужденная оборона. Использование ядерных угроз в контексте Калининградской области позволяет предположить, что одним из вероятных направлений такой агрессии могут стать страны Балтии. Именно в этом направлении Россия может попытаться совместить ограниченные военные действия с ядерным шантажом, рассчитывая парализовать ответ НАТО.

Возможный сценарий не обязательно предполагает открытое объявление нападения на балтийские государства. Россия может использовать знакомую со времен захвата Крыма тактику так называемых зеленых человечков, то есть военных без опознавательных знаков. Это позволит ей отрицать собственное участие в агрессии и одновременно создавать новые факты на месте. Попытки стран НАТО остановить такое вторжение Москва может представить как подготовку нападения на Калининградскую область. Следующим шагом станет очередной ядерный ультиматум, призванный заставить союзников пойти на уступки. Главная цель подобного шантажа может заключаться в том, чтобы страны НАТО отказались от действенной помощи балтийским государствам.

На мой взгляд, нельзя исключать, что речь идет уже о продуманном плане, политическое решение по которому Путин принял. Его рассуждения о слабости Запада, глобальной перезагрузке и исчезновении прежнего миропорядка могут служить идеологическим обоснованием такого решения. В этой картине мира Россия претендует на активное участие в формировании нового международного порядка, используя военную силу и угрозу дальнейшей эскалации. Поэтому валдайское выступление следует воспринимать как обозначение намерений, которые могут воплотиться в прямой агрессии против восточноевропейских членов НАТО в обозримом будущем. Ядерное оружие в такой стратегии становится средством давления, с помощью которого Путин рассчитывает заставить Альянс воздержаться от адекватного ответа.

Петр Олещук, специально для сайта Charter97.org

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