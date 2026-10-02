Путин объявил новую войну на Валдае 14 Ирина Узлова, «24 канал»

2.10.2026, 22:31

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Фото: Getty Images

Безумие набирает обороты.

Каждый раз, когда российский диктатор выходит на трибуну со своими очередными «историческими» речами, мир вынужден наблюдать за шоу из совершенно иной реальности. Но последнее заседание Валдайского клуба превзошло все ожидания.

Это было не просто очередное шоу Шепелявого, а настоящий саммит в палате №404. Оно стояло, упираясь в трибуну, как в последнюю надежду, с дрожащими тараканьими ножками, и почти четыре часа несло сплошной маразм, абсолютный цинизм и угрозы всей цивилизации.

Самое удивительное происходило не в зале, где собрались купленные и перекупленные марионетки, а за его пределами. Пока лысый диктатор пытался выдавать себя за «повелителя мира», прямо у него под носом и по всей России вспыхивали стратегические объекты.

Валдайский форум пришлось позорно перенести из Сочи в Подмосковье – Путин банально испугался украинских беспилотников. Однако бегство в Истру его не спасло: зарево от горящих российских заводов и НПЗ освещало его позорное выступление красивее любых кремлевских софитов.

Волгоград, Самара, Краснозаводск: как пылала Россия под бубоньканье бункерного

В то самое время, когда Путин рассказывал об «успехах» и «стабильности», российская нефтепереработка и военная промышленность выдерживали очередной мощный удар. В Волгограде жители провели «захватывающую» ночь под звуки взрывов и пролетов БПЛА, сетуя на полное отсутствие воздушной тревоги. Результат не заставил себя ждать – вспыхнуло пламя в районе Волгоградского НПЗ (ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка») и расположенного рядом « химического предприятия ОАО «Каустик».

Чтобы вы понимали масштаб: Волгоградский НПЗ – это один из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает около 5% от общего объема нефтепереработки в РФ. Вместе с пораженным ранее Московским НПЗ это уже минус 10% мощностей врага. А «Каустик» – это вообще критически важное предприятие химической промышленности, производящее продукцию двойного назначения для российского ВПК. Что бы там ни бормотал местный губернатор Бочаров о «падении обломков на жилой дом», промышленная инфраструктура горела так, что это было видно со всех уголков города.

Жарко было и в Самаре. Там под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС «Самара") – крупнейший нефтяной транспортный и распределительный узел в Европе, что принадлежит «Транснафте». Это гигантский объект площадью более 216 гектаров с 71 резервуаром, куда сходятся четыре магистральных нефтепровода из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана. Мощный взрыв прогремел в шесть утра, после чего в городе остановили наземный транспорт, а метрополитен превратили в укрытие.

Но самым изысканным «приветствием» для диктатора стал взрыв на Краснозаводском химическом заводе под Москвой. Объект расположен буквально в 100 километрах от Истры, где Путин как раз произносил свою речь. Взрывы прогремели ровно в 18:30–19:00 – в первые минуты выступления кремлевского бункерного деда. Завод, входящий в структуру «Ростеха» и производящий термобарические боевые части для «Шахедов» и боеприпасы для силовых ведомств, загорелся на площади в тысячу квадратных метров. Цех №4 полностью обрушился, а местные жители почувствовали ударную волну и специфический кислый запах. Вот вам и реальная картинка: Путин несет чушь, а в 100 километрах от него разлетается на куски завод, работающий на его кровавую войну.

Выступление в палате №404: маразм, цинизм и дрожащие ножки

Вся вступительная речь Путина длилась 46 минут, после чего он еще почти три часа отвечал на заранее заготовленные вопросы. Смотреть на это без иронии и отвращения было невозможно. Он вцепился в трибуну, ножки дрожат, ядерные «бубенцы» уже не звенят, а лишь пускают пустые угрозы. Но самое смешное – это попытки диктатора выглядеть «мудрецом».

Выдавая очередную порцию бессмыслицы, Путин вдруг произнес фразу, которая звучит как приговор ему самому: «Ошибиться может каждый, но настаивать на своей ошибке может только идиот». Вы только вдумайтесь в это! Это говорит человек, который уже более трех лет ведет бессмысленную, кровавую войну, потерял сотни тысяч своих солдат, превратил свою страну в мирового изгоя и сырьевой придаток Китая, и продолжает блицкриг, который давно провалился. Здесь даже спорить не нужно – диктатор сам поставил себе точный диагноз.

А когда его спросили о визите президента Украины Владимира Зеленского в Белград, Путин вообще опустился до уровня уличного хулигана, заявив: «Эта девчонка почему-то беспокоит, а нас ничто не беспокоит. Мы занимаемся политикой». Это говорит существо, которое из-за страха перед украинскими дронами отменяет парады, переносит форумы и прячется в подземных бункерах!

«Это выглядит нелепо»: Путин откровенно признался, почему ему не нужен мир

Очень показательными были слова диктатора относительно возможных энергетических или транспортных перемирий. В последнее время в прессе распространялись слухи о якобы негласных договоренностях: Украина не наносит удары по российским НПЗ, а Россия прекращает уничтожать украинскую энергетику и портовую инфраструктуру. Путин публично и высокомерно отверг подобные идеи, прямо признал, что мир ему не нужен.

«Нам говорят: давайте они перестанут наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они перевозят гражданские грузы, сельскохозяйственную продукцию. А как же наши другие гражданские грузы, такие как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, и поэтому станет больше дизельного топлива, которое так нужно, скажем, Соединенным Штатам. У нас его станет больше. Нам и так хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении нашей нефти и нефтепродуктов... А мы в ответ на это должны будем прекратить удары по объектам, важным для них с экономической точки зрения. Ну согласитесь, что это просто выглядит нелепо», – заявил кремлевский лидер.

Этим заявлением Путин сам разбил вдребезги все иллюзии западных миротворцев. Ему не нужны никакие компромиссы. Он прямо заявляет: ваши санкции мешают мне продавать дизельное топливо, поэтому я буду и дальше уничтожать украинские города, порты и гражданские корабли. Для него война – это единственная форма существования.

Призраки прошлого: Минские соглашения, Меркель и тотальная ложь о фронте

Не обошлось на Валдае и без традиционных кремлевских размышлений и искажения истории. Путин вновь вытащил на свет железобетонно-трупные Минские соглашения, вспоминая 2019 год и жалуясь на западных лидеров.

«Что касается Минских соглашений, то действительно они были непростыми для наших партнеров и для Украины... Смысл отдельных положений сводился к тому, что если Украина все-таки вступит в НАТО, то юго-восток Украины, по сути, имеет право отделиться от Украины... Но, очевидно, именно это и не нравилось ни самому руководству Украины, которое в конечном итоге пришло к власти в результате переворота, ни западным спонсорам. И поэтому они отвергли все Минские соглашения. Более того, ведущие политики европейских стран прямо заявили, что они и не собирались выполнять эти Минские соглашения. Хотя я думаю, что на самом деле все-таки некоторые из них, по крайней мере, хотя госпожа Меркель и сказала, что мы не собирались, мне все-таки кажется, что она как раз надеялась на то, что удастся как-то выйти на мирный процесс», – вздохнул диктатор.

Он «забыл» упомянуть, как сама Россия 21 февраля 2022 года в одиночку и окончательно похоронила Минские соглашения, признав свои марионеточные образования «ДНР» и «ЛНР». Он умалчивает о том, что Украина требовала лишь одного – безопасности, вывода российских войск и выборов в соответствии с украинским законодательством, а не под дулами автоматов. Но в мире диктатора виновата всегда жертва агрессии.

Точно так же Путин беззастенчиво лгал и о текущей ситуации на фронте. Он заявил, будто бы российская армия за сентябрь захватила более 1300 квадратных километров, и темпы продвижения «неуклонно растут». Никакие независимые источники или карты этот бред не подтверждают. Более того, диктатор застенчиво умолчал об украинской операции «Вивальди», в ходе которой Силы обороны Украины только за последнее время освободили 176 квадратных километров нашей земли. Генералы лгут Путину, Путин лжет россиянам, и в этом замкнутом круге лжи они искренне верят в свою «победу».

Западный «бизнес на крови» и террор против украинских мостов

Пока кремлевский дед бредил на Валдае, его армия продолжала осуществлять ежедневный террор против мирного населения Украины. Только за одну ночь враг запустил более 100 ударных дронов, из которых почти половина – реактивные. Под ударами оказались жилые дома в Киеве, Краматорске, Сумах, гражданские объекты в Харькове, Херсоне, в Днепропетровской и Одесской областях.

Отдельно следует сказать о целенаправленных ударах по киевским мостам. Враг массированно атаковал Южный мост в столице, пытаясь парализовать транспортную систему и запугать людей. Как отметил военный корреспондент Богдан Мирошников, россияне ставят своей целью заблокировать работу «зеленой» ветки метро, чтобы вызвать транспортный коллапс и заставить сотни людей скапливаться на остановках во время тревог – чтобы затем нанести туда кровавый удар.

Президент Владимир Зеленский справедливо подчеркнул: как бы Москва ни пыталась локализовать свое производство, каждый российский дрон и ракета критически зависят от иностранных компонентов. Это микросхемы и платы из Европы, США, Китая, Японии. Это товары двойного назначения, которые через частные фирмы-прокладки в Казахстане или других странах беспрепятственно поступают в Россию. Западные компании часто делают вид, что «ничего не знают», играя в дурачков. Но эту позорную торговлю на крови нужно остановить. Каждый дрон можно обезвредить еще на конвейере, если партнеры проявят политическую волю и перекроют цепочки обхода санкций.

Удары по болевым точкам: как сломать хребет кремлевскому режиму

Надеяться, что россияне восстанут из-за ухудшения жизни или что Путин вдруг пожалеет собственных граждан, – это опасная иллюзия. Россия веками выстраивала систему, в которой цена человеческой жизни равна нулю, а население обладает безграничным терпением и абсолютной рабской покорностью. Путину наплевать, сколько сотен тысяч россиян лягут в украинский чернозем – 300 тысяч, миллион или пять миллионов.

Единственное, что может остановить эту вакханалию, – это полное разрушение российской экономики и тяжелые военные поражения. Мы уже взорвали и повредили около 30% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Задача Украины и наших партнеров – довести эту цифру до 70%, а лучше до 100%. Российская нефтепереработка должна просто перестать существовать.

Нужно бить по самым болезненным точкам. Например, по «Ямальскому кресту» – пересечению 17 ключевых газопроводов на Ямале, которые обеспечивают основные доходы Кремля. Нужно давить на врага на море и готовить деоккупацию Крыма. Кстати, что касается Керченского моста: превращение Крыма в полуостров-остров всегда приводило к тому, что ни одна армия – ни во время гражданской войны, ни во Второй мировой – не могла его удержать. Сухопутный коридор должен быть перерезан, а Керченский мост... ну, возможно, его пока оставляют для того, чтобы сотни тысяч российских «понаехов» и их гауляйтер Гоблин-Аксенов имели куда бежать, не создавая живых щитов для ВСУ. А уже потом эту незаконную клячу окончательно отправят на дно.

И самое главное – Украине крайне необходима собственная баллистика. Появление украинских баллистических ракет и первые системные, ощутимые удары по Москве радикально изменят ход этой войны. Российской элите абсолютно безразличны уничтоженные солдаты. Но когда угроза нависнет над их личными поместьями в Конче-Заспе подмосковного размаха, когда их привычный уклад жизни будет разнесен в щепки, они очень быстро поймут: дальнейшее существование Путина несовместимо с их собственным выживанием.

Никакие разговоры, дипломатические реверансы или заявления о беспокойстве не остановят диктатора. Его остановит только опустошенный кошелек, горящие НПЗ и тотальный крах военной машины. И пока Путин бормочет о своих фантомных «победах» на Валдае, наш ответ должен быть единым – что еще больше хлопка, что еще больше точных ударов и ежедневная помощь Силам обороны Украины. Работаем на Победу и бережем себя!

Ирина Узлова, «24 канал»

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