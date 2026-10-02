Дроны атаковали Волгоград и Самару: поражены крупнейший НПЗ и узел магистрального трубопровода 6 2.10.2026, 8:11

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Были слышны звуки взрывов и видно яркое сияние в небе.

Ночью 2 октября ряд российских областей подвергся атаке беспилотников. В сети сообщают о возможном поражении объектов нефтеперерабатывающей промышленности РФ в Волгограде и Самаре, пишет «Фокус».

В российской Самаре после нападения горит ЛПДС

Фото: Exilenova+

В Волгограде после атаки беспилотников вспыхнул пожар в промышленной зоне. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

Дроны нанесли удар по НПЗ «Лукойла» в Волгограде

По словам очевидцев, в течение ночи в городе в течение длительного времени слышались взрывы, после которых было зафиксировано возгорание в районе Волгоградского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Аналитики предполагают, что именно этот объект мог стать целью обстрела.

«Сегодня в Волгограде в течение длительного времени слышались взрывы в самом городе и в районе промзоны Волгоградского НПЗ», — сообщают мониторинговые каналы.

В сети также появились кадры с места событий в Волгограде. На них слышны звуки взрывов и видно яркое сияние в небе после «прилетов».

Речь идет о Волгоградском НПЗ (или ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»). Это одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Южном федеральном округе РФ, которое входит в группу объектов нефтяного гиганта «Лукойл». Его мощности составляют около 14–15 миллионов тонн нефти в год.

Дроны повредили ЛПДС в Самаре

Под утро в Telegram-каналах также сообщили о серии взрывов в российской Самаре, где перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. OSINT-каналы сообщили о пожаре в городе после ударов.

Через некоторое время аналитики сообщили, что в Самаре горит ЛПДС — линейная производственно-диспетчерская станция. Это крупный узел магистрального трубопровода, который принимает, накапливает, перекачивает и распределяет нефть или нефтепродукты.

Дроны атаковали Волгоград и Самару — под ударом оказались крупный НПЗ «Лукойла» и ЛПДС — видео

Этой ночью беспилотники нанесли удары по ряду объектов нефтеперерабатывающей промышленности в России. Сообщается о взрывах и пожарах в Волгограде и Самаре.

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