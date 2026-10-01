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В Индии женщина заплатила $2000, лишь бы побыстрее уволиться с работы

  • 2.10.2026, 6:41
В Индии женщина заплатила $2000, лишь бы побыстрее уволиться с работы
Иллюстрационное фото

Переломным моментом стал отказ в заранее согласованном отпуске на свадьбу подруги.

Жительница Индии рассказала, что заплатила штраф в размере $2000 за досрочное увольнение из государственного банка, где, по ее словам, регулярно работала больше 12 часов в сутки, пишет Hindustan Times.

Мадхурима два года готовилась к банковскому экзамену и в 2022 году получила должность. Однако вскоре работа, по ее словам, стала изматывающей: смены начинались около 8:30 и иногда продолжались до 22:30, приходилось выходить по воскресеньям и выполнять дополнительные планы по привлечению клиентов.

Женщина утверждает, что ей регулярно отказывали в отпусках и даже в больничном. Из-за невозможности вовремя ходить в туалет у нее развилась тяжелая инфекция мочевыводящих путей, которая продолжалась несколько месяцев.

Переломным моментом стал отказ в заранее согласованном отпуске на свадьбу подруги. После этого Мадхурима подала заявление на увольнение. Чтобы расторгнуть контракт, ей пришлось выплатить банку $2000. Новую работу она нашла в стартапе, но согласилась на зарплату вдвое меньше.

По словам женщины, несмотря на потерю денег, решение улучшило ее состояние: она перешла на удаленную работу, снова получила возможность брать отпуск и жить вместе с мужем.

«Даже хорошая зарплата и льготы того не стоили. Я потеряла душевное спокойствие», — сказала она.

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