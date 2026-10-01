РФ второй раз за день ударила по Южному мосту в Киеве 1.10.2026, 23:34

Беспилотник попал в дорожное полотно.

Российские оккупанты второй раз за день ударили по Южному мосту в Киеве, соединяющему районы города.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Кличко отметил в 21:50, что враг попал в дорожное полотно на Южном мосту.

«Экстренные службы направляются на место», - добавил он.

Напомним, что российские оккупанты 1 октября ударили беспилотниками по Южному мосту в Киеве. В результате обстрела остановлено движение наземного транспорта и метро.

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