РФ второй раз за день ударила по Южному мосту в Киеве
- 1.10.2026, 23:34
Беспилотник попал в дорожное полотно.
Российские оккупанты второй раз за день ударили по Южному мосту в Киеве, соединяющему районы города.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.
Кличко отметил в 21:50, что враг попал в дорожное полотно на Южном мосту.
«Экстренные службы направляются на место», - добавил он.
Напомним, что российские оккупанты 1 октября ударили беспилотниками по Южному мосту в Киеве. В результате обстрела остановлено движение наземного транспорта и метро.