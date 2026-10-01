закрыть
2 октября 2026, пятница, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ второй раз за день ударила по Южному мосту в Киеве

  • 1.10.2026, 23:34
РФ второй раз за день ударила по Южному мосту в Киеве

Беспилотник попал в дорожное полотно.

Российские оккупанты второй раз за день ударили по Южному мосту в Киеве, соединяющему районы города.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Кличко отметил в 21:50, что враг попал в дорожное полотно на Южном мосту.

«Экстренные службы направляются на место», - добавил он.

Напомним, что российские оккупанты 1 октября ударили беспилотниками по Южному мосту в Киеве. В результате обстрела остановлено движение наземного транспорта и метро.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров