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Германия создаст свой первый полк беспилотников

  • 1.10.2026, 22:28
Германия создаст свой первый полк беспилотников
Фото: Bundeswehr

Подразделение иметь на вооружении дроны с дальностью полета до 500 километров.

В рядах Вооруженных сил Германии планируется создать первый полк беспилотников.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует dpa.

По словам министра, подразделение будет состоять из 600 человек и иметь на вооружении дроны с дальностью полета до 500 километров.

«Кто хочет добиться преимущества на суше, тот должен освоить ведение боя с помощью беспилотных систем», – подчеркнул Писториус.

Новое подразделение будет иметь задачу «объединить возможности и набрать темп», добавил он.

Речь идет не только о летательных системах, но и о беспилотных наземных системах, уточнил глава немецкого оборонного ведомства.

«Полк будет охватывать дальности от ближайшей до 500 километров, и решающим является то, что полк должен иметь собственную роту радиоэлектронной борьбы», – отметил Писториус.

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