Германия создаст свой первый полк беспилотников
- 1.10.2026, 22:28
Подразделение иметь на вооружении дроны с дальностью полета до 500 километров.
В рядах Вооруженных сил Германии планируется создать первый полк беспилотников.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует dpa.
По словам министра, подразделение будет состоять из 600 человек и иметь на вооружении дроны с дальностью полета до 500 километров.
«Кто хочет добиться преимущества на суше, тот должен освоить ведение боя с помощью беспилотных систем», – подчеркнул Писториус.
Новое подразделение будет иметь задачу «объединить возможности и набрать темп», добавил он.
Речь идет не только о летательных системах, но и о беспилотных наземных системах, уточнил глава немецкого оборонного ведомства.
«Полк будет охватывать дальности от ближайшей до 500 километров, и решающим является то, что полк должен иметь собственную роту радиоэлектронной борьбы», – отметил Писториус.