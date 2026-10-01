В Минск прибыла новый поверенный в делах Франции в Беларуси Лиз Тальбо-Барре
- 1.10.2026, 22:16
Дипломат ранее уже работала в Беларуси.
О прибытии в Минск нового поверенного в делах Франции в Беларуси Лиз Тальбо-Барре сообщило 1 октября французское посольство.
Дипломат уже работала в Беларуси: в 2011-2014 годах была советником по сотрудничеству и культурной деятельности, а также заместителем посла.
«Я рада вернуться в Беларусь через 12 лет, но уже в качестве главы французской миссии в Беларуси, — сказала Тальбо-Барре в кратком обращении на русском языке. — Беларусь живет в моей душе, и я рада здесь снова встретиться с друзьями и партнерами. Я жду с нетерпением встречи с вами. Я уверена, что все вместе мы можем развивать отношения между Францией и Беларусью, развивать наше сотрудничество и дружбу между белорусским и французским народами».
Дипломат завершила речь на белорусском языке: «Да новых сустрэч, дарагія сябры, дзякуй».