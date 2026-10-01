В Минск прибыла новый поверенный в делах Франции в Беларуси Лиз Тальбо-Барре 1.10.2026, 22:16

Лиз Тальбо Барре

Фото: by.diplomatie.gouv.fr

Дипломат ранее уже работала в Беларуси.

О прибытии в Минск нового поверенного в делах Франции в Беларуси Лиз Тальбо-Барре сообщило 1 октября французское посольство.

Дипломат уже работала в Беларуси: в 2011-2014 годах была советником по сотрудничеству и культурной деятельности, а также заместителем посла.

«Я рада вернуться в Беларусь через 12 лет, но уже в качестве главы французской миссии в Беларуси, — сказала Тальбо-Барре в кратком обращении на русском языке. — Беларусь живет в моей душе, и я рада здесь снова встретиться с друзьями и партнерами. Я жду с нетерпением встречи с вами. Я уверена, что все вместе мы можем развивать отношения между Францией и Беларусью, развивать наше сотрудничество и дружбу между белорусским и французским народами».

Дипломат завершила речь на белорусском языке: «Да новых сустрэч, дарагія сябры, дзякуй».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com