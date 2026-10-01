США ввели ограничения против российской платежной системы A7

США ввели ограничения против российской платежной системы A72
- 1.10.2026, 22:38
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Она помогала обходить западные санкции.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США внесло российскую финансовую компанию A7 в список транснациональных преступных организаций и ввело против нее экономические санкции. По данным Минфина США, компания помогала обходить западные ограничения, введенные после начала российского вторжения в Украину.
Решение американских властей последовало после публикаций The New York Times о деятельности A7. Как выяснила газета, компания использовала более 70 подставных фирм в разных странах для перевода средств в интересах российских компаний, деятельность которых подпадает под санкции. Аналогичную незаконную деятельность ранее выявило расследование Financial Times.
По данным The New York Times, A7 разработала специальное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта создавало фиктивные записи о торговых операциях. Кроме того, компания использовала криптовалюты для отмывания денег своих российских клиентов, что позволяло некоторым из них приобретать компоненты, используемые в производстве оружия и беспилотников.
В Министерстве финансов США заявили, что A7 создала разветвленную сеть компаний, которая помогала находящимся под санкциями предприятиям, частным лицам и правительствам, в том числе Ирану, приобретать товары по всему миру для гражданских и военных нужд.
«Сегодняшние действия, направленные против A7, продолжают беспрецедентные усилия Министерства финансов по изоляции Ирана и его финансовых пособников и посылают четкий сигнал о том, что если вы содействуете незаконному финансированию противников Америки, вы потеряете доступ к финансовой системе США», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Некоторые структуры, связанные с сетью A7, в августе 2025 года уже попали под американские санкции.
В четверг, 1 октября, Министерство финансов США также объявило об ужесточении экономических ограничений против Ирана, затрагивающих отдельные отрасли промышленности страны, в том числе автомобильную, железнодорожную и горнодобывающую.