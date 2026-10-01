США ввели ограничения против российской платежной системы A7 2 1.10.2026, 22:38

1,018

Она помогала обходить западные санкции.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США внесло российскую финансовую компанию A7 в список транснациональных преступных организаций и ввело против нее экономические санкции. По данным Минфина США, компания помогала обходить западные ограничения, введенные после начала российского вторжения в Украину.

Решение американских властей последовало после публикаций The New York Times о деятельности A7. Как выяснила газета, компания использовала более 70 подставных фирм в разных странах для перевода средств в интересах российских компаний, деятельность которых подпадает под санкции. Аналогичную незаконную деятельность ранее выявило расследование Financial Times.

По данным The New York Times, A7 разработала специальное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта создавало фиктивные записи о торговых операциях. Кроме того, компания использовала криптовалюты для отмывания денег своих российских клиентов, что позволяло некоторым из них приобретать компоненты, используемые в производстве оружия и беспилотников.

В Министерстве финансов США заявили, что A7 создала разветвленную сеть компаний, которая помогала находящимся под санкциями предприятиям, частным лицам и правительствам, в том числе Ирану, приобретать товары по всему миру для гражданских и военных нужд.

«Сегодняшние действия, направленные против A7, продолжают беспрецедентные усилия Министерства финансов по изоляции Ирана и его финансовых пособников и посылают четкий сигнал о том, что если вы содействуете незаконному финансированию противников Америки, вы потеряете доступ к финансовой системе США», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Некоторые структуры, связанные с сетью A7, в августе 2025 года уже попали под американские санкции.

В четверг, 1 октября, Министерство финансов США также объявило об ужесточении экономических ограничений против Ирана, затрагивающих отдельные отрасли промышленности страны, в том числе автомобильную, железнодорожную и горнодобывающую.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com