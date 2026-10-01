Польша получила от ЕС почти 8 млрд евро 1.10.2026, 22:54

Фото: charter97.org

Средства пойдут на восстановление экономики.

В четверг, 1 октября, Польша получила почти 8 миллиардов евро в рамках программы реформ и инвестиций, финансируемой за счет средств ЕС для восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Об этом пишет Polskie Radio.

Это уже пятый транш средств в рамках программы. Европейская комиссия смогла перечислить деньги на польские счета после того, как месяц назад выплату одобрили страны ЕС.

«В октябрь входим с размахом. В Польшу только что поступило 35 миллиардов злотых из KPO (Национального плана восстановления. – Ред.) – на жилье, железнодорожные пути, детские сады и оборудование для онкологии», – заявил заместитель министра по фондам и региональной политике Ян Шишко.

Как сообщил заместитель министра, до конца года Польша должна получить ещё 55 млрд злотых (более 12,5 млрд евро).

В Европейской комиссии отмечают, что средства должны быть направлены, в частности, на приобретение 88 новых трамваев для Вроцлава, Познани и Кракова.

По данным Еврокомиссии, Польша уже получила 77% всех средств, выделенных ей в рамках Национального плана восстановления. Общий объем финансирования для Польши составляет почти 55 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов – безвозвратные гранты, а остальное – льготные кредиты.

После пандемии COVID-19 ЕС создал Фонд восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF), который финансирует реформы и инвестиции государств-членов, направленные на восстановление экономики и повышение ее устойчивости. Средства предоставляются в виде грантов и льготных кредитов. Польша стала одним из главных бенефициаров этой программы.

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