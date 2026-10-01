Стоматолог и сантехник: кто спас тот самый рейс в Тель-Авив 57 1.10.2026, 21:51

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Самолет FlyDubai с пассажирами рейса FZ1073 после приземления в аэропорту Бен-Гурион

Фото: Nir Keidar / Anadolu / Getty Images

Настоящая голливудская история.

Самолет FlyDubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября едва не потерпел крушение после того, как второй пилот напал на капитана воздушного судна прямо в кабине. Предотвратить трагедию удалось благодаря действиям людей на борту: вместе они смогли обезвредить нападавшего и посадить самолет, пишет «Медуза».

Несмотря на ранение, капитан Смит Маччхар смог впустить пассажиров в кабину

Избежать катастрофы помог в первую очередь капитан судна. Им оказался 39-летний гражданин Индии Смит Маччхар. Второй пилот нанес ему ножевые ранения, в том числе в голову и руки, однако Маччхар сумел открыть дверь кабины — и пассажиры смогли попасть внутрь и обезвредили нападавшего.

Сейчас Маччхар находится в больнице. По информации Reuters, он работает в авиации около 15 лет, а во FlyDubai перешел в 2022 году. Храбрость Маччхара уже отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди: «Перед лицом глубочайшей опасности и несмотря на серьезные ранения он проявил огромное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других».

Капитан Смит Маччхар

Фото: МИД Израиля / Reuters / Scanpix / LETA

Сантехник Янив Хаюн стабилизировал самолет

Когда дверь кабины открылась, туда одним из первых вошел пассажир Янив Хаюн. По его словам, раненый капитан лежал возле двери, а второй пилот находился у панели управления и колотил по ней. Хаюн вытащил его из кабины и позвал на помощь других пассажиров, а затем сел за штурвал и потянул его на себя, чтобы вывести из пикирования.

The Guardian и президент США Дональд Трамп сообщают, что израильтянин Хаюн по профессии сантехник. Сам он рассказал в интервью, что знал алгоритм действий благодаря сериалу «Расследования авиакатастроф».

Янив Хаюн после приземления в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP / Scanpix / LETA

Два пассажира — профессиональных пилота посадили самолет

Когда самолет удалось стабилизировать, управление приняли профессиональные пилоты — среди пассажиров рейса оказались два пилота FlyDubai. Они посадили борт в Саудовской Аравии. Кто именно взял на себя управление самолетом, точно неизвестно. Издание Israel Hayom утверждало, что это гражданин России и гражданин Украины, однако пока эта версия не подтвердилась. По другой информации, один из посадивших самолет пилотов был гражданином Фиджи. Достоверно известно лишь, что они также работают в авиакомпании FlyDubai.

Стоматолог Шота Мусаев оказал помощь капитану

Единственным врачом на борту был стоматолог из Израиля Шота Мусаев. Он оказал первую помощь капитану, что, по его мнению, могло спасти Маччхару жизнь. «Когда я оказался в кабине, пилот был в очень плохом состоянии, у него было сильное кровотечение в области головы», — рассказал Мусаев.

Пассажиры Ассаф Раджван и Цвика Манес обезвредили нападавшего

Пассажиры 55 минут удерживали второго пилота, чтобы он не смог вернуться в кабину. Ассаф Раджван, один из тех, кто помогал обезвредить нападавшего, рассказал, что сам получил легкое ранение. Другой пассажир, Цвика Манес, сообщил, что со вторым пилотом боролись около 20 минут, в результате его связали проводными наушниками.

Манес рассказал, что летел этим рейсом вместе с дочерьми. В момент резкого снижения самолета они были очень напуганы и кричали, что не хотят умирать. «Для любого отца очень травмирующе услышать такое», — сказал он.

Ассаф Раджван разговаривает с журналистами после приземления

Фото: Jack Guez / AFP / Scanpix / LETA

Чего мы до сих пор не знаем?

Личность второго пилота не раскрывается. Известно лишь, что это гражданин Омана. Сейчас его допрашивают власти Саудовской Аравии. Израиль также намерен допросить подозреваемого, сообщил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху.

Почему он устроил нападение, неизвестно. Израильские власти рассматривают версию, что второй пилот планировал не просто разбить самолет, а совершить теракт по типу 11 сентября, направив борт в один из небоскребов Тель-Авива, сообщили источники The Telegraph. По информации издания, следствие рассматривает эту версию как основную. Нетаньяху заявил, что Израиль намерен выяснить, были ли у нападавшего сообщники. Отвечая на вопрос, мог ли к этому быть причастен Иран, Нетаньяху сказал, что об этом «слишком рано говорить».

С помощью какого оружия совершено нападение, неясно. В аэропорту перед вылетом экипаж проходит строгий досмотр, в том числе через металлодетекторы. Нетаньяху предположил, что нападавший мог использовать аварийный топор, который хранится в кабине на случай чрезвычайных ситуаций.

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