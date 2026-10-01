В Беларусь все чаще залетают российские дроны 6 1.10.2026, 15:40

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Фото: Getty Images

Один из дронов долетел восточных окраин Минска.

В сентябре 2026 года зафиксировано существенное увеличение случаев нарушения воздушного пространства Беларуси российскими ударными беспилотниками. Такой вывод сделал «Флагшток» по итогам мониторинга.

Все случаи залетов российских БпЛА отмечались в Гомельской области. Причем, они были не единичными, как в предыдущие месяцы, а массовыми. 12–13 сентября, по подсчетам журналистов при изучении данных украинских мониторинговых каналов, минимум 10 российских БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси. Несколько дронов углубились на территорию Гомельщины и направлялись в сторону Наровли, Мозыря и Лельчиц. Тогда же один из дронов долетел восточных окраин Минска харктерный звук двигателя мопеда услышали жители Уручья:

«Было очень непонятно и тревожно. Ни до, ни после такого не случалось. Но этот звук ни с чем не перепутаешь», — сообщил житель Минского района на условиях анонимности.

Судя по сообщениям мониторщиков, большинство попавших в Беларусь дронов вылетели обратно в Украину, но точной информации обо всех беспилотниках, которые вторгались на Гомельщину, нет. Как правило, это были не реактивные, а классические «Герани».

На протяжении суток 21 сентября вновь фиксировались многочисленные локальные нарушения воздушного пространства Беларуси российскими ударными беспилотниками при атаке территории Украины.

Инфографика Флагштока

Некоторые БпЛА прошли по привычному маршруту, срезав путь через выступ Брагинского района при следовании через зону отчуждения, а другие продолжили полет вглубь страны, и находились в районе Ельска и Хойников.

Всего в тот день было зафиксировано минимум 7 залетов российских ударных дронов в Гомельскую область.

Еще как минимум 3 российских БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси 24 сентября. Один из них фиксировался в районе Лоева.

30 сентября около 08:00 очередной реактивный БпЛА проследовал через Гомельский район вблизи Зябровки и двигался вдоль границы, впоследствии, вероятно, вылетев в Украину.

Таким образом, всего за сентябрь российские беспилотники вторгались в Гомельскую область минимум 21 раз. Это наибольшее количество в течение месяца в 2026 году. К примеру, в августе таких случаев было всего семь.

В то же время продолжаются постоянные пролеты классических и реактивных БпЛА вдоль беларусско-украинской границы. Часть из них на этом участке удается сбивать, поэтому жители гомельского приграничья регулярно слышат звуки взрывов на соседней территории.

Примечательно, что увеличение числа залётов на территорию Беларуси сопровождается сообщениями украинской стороны о включении ретрансляторов на белорусской территории.

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