«Мне 40. Отказали в работе, потому что «старая»19
- 1.10.2026, 15:20
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Белоруска подняла важную для рынка в труда в нашей стране тему.
Пользовательница соцсети Threads @ivacheva.marketing рассказала о неожиданной причине отказа в работе.
«Мне отказали в работе, потому что я старая, — пишет она. — Мне вот только исполнилось 40, я еще не готова принимать отказы по этой причине.
Лучше бы сказали, что у них денег на меня нет». Внесу ясность: я не в найм шла в какое-либо предприятие, а на удаленку в проект по своему профилю, я интернет-маркетолог».
Многие пользователи отметили, что у них тоже есть сложности с поиском работы из-за возраста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Сначала ты без опыта, потом в детородном возрасте, дальше у тебя дети с которыми будешь на больничном, а потом ты просто старая.
— Мне 35 тоже были отказы из-за возраста.
— Мне отказали в работе в 30 лет, но там скорее всего из-за ребенка, которому на тот момент было пять.
— Поверьте, у них нет на вас денег.
— Интересно, какой там функционал у кандидата? Нормы ГТО сдавать ежедневно?
— Мне еще не исполнилось, но один раз говорили, что ищут людей моложе.
— Мне тоже 40, и все, уже никто не завет на работу. Только просматиривают резюме и все.