ВСУ уничтожили склады хранения дронов российского подразделения «Рубикон» 1.10.2026, 15:06

1,878

Удар нанесен в районе Волновахи Донецкой области.

Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения «Рубикон».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

«Подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БпЛА подразделения «Рубикон» в районе Волновахи Донецкой области», - говорится в заявлении Генштаба.

Кроме того, украинские воины сообщили о результатах новых ударов по целям противника на поле боя и в тылу.

Так, минувшей ночью бойцы ВСУ нанесли мощные удары по нескольким важным военным объектам армии РФ. В Донецке успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных дронов.

По словам украинских воинов, удары по таким объектам - одна из приоритетных задач Сил обороны Украины. Главная цель - максимально сократить возможности врага применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Более того, указано, что в районе Покровска на Донбассе под удар попал пункт управления БпЛА противника.

«Также в районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений», - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com