ВСУ уничтожили склады хранения дронов российского подразделения «Рубикон»
- 1.10.2026, 15:06
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Удар нанесен в районе Волновахи Донецкой области.
Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения «Рубикон».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
«Подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БпЛА подразделения «Рубикон» в районе Волновахи Донецкой области», - говорится в заявлении Генштаба.
Кроме того, украинские воины сообщили о результатах новых ударов по целям противника на поле боя и в тылу.
Так, минувшей ночью бойцы ВСУ нанесли мощные удары по нескольким важным военным объектам армии РФ. В Донецке успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных дронов.
По словам украинских воинов, удары по таким объектам - одна из приоритетных задач Сил обороны Украины. Главная цель - максимально сократить возможности врага применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины.
Более того, указано, что в районе Покровска на Донбассе под удар попал пункт управления БпЛА противника.
«Также в районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений», - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.