Илон Маск войдет в руководство новой структуры Пентагона 4 1.10.2026, 15:29

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Илон Маск

Фото: Getty Images

Проект Meridian займется изучением войн будущего.

Американский миллиардер Илон Маск станет одним из руководителей нового проекта Пентагона Meridian, который займется изучением способов ведения войн будущего. Об этом объявил глава ведомства Пит Хегсет. К Маску также присоединятся оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич. Координировать их работу будет главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

Участники проекта должны определить, какие технологии, вооружения и военные возможности потребуются США на случай конфликтов. Исследование охватит все потенциальные сферы ведения войны — «от подземных глубин до окололунного пространства». Среди приоритетов — искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, направленная энергия и биотехнологии. «Для поддержания глобального доминирования Соединенные Штаты должны предвидеть будущие оперативные условия и действовать решительно для разработки инструментов, позволяющих обеспечить превосходство страны», — подчеркнул Хегсет. На подготовку итогового доклада отведено 120 дней. Он будет состоять из двух частей: публичного отчета и закрытого приложения с рекомендациями для высшего военного командования.

Участие Маска в Meridian станет его первым официальным консультативным назначением в администрации президента США после ухода из Департамента эффективности государственного управления и последовавшего конфликта с президентом Дональдом Трампом. При этом SpaceX уже сотрудничает с Пентагоном. В мае Космические силы США заключили с компанией контракт стоимостью $4,16 млрд на создание спутниковой системы для обнаружения и отслеживания воздушных угроз, а также контракт на $2,29 млрд на военную спутниковую сеть связи.

В марте 2025 года американские газеты сообщали, что Пентагон готовил для Маска, не занимавшего официальной госдолжности, секретный брифинг о сценариях возможной войны с Китаем. После утечки этой информации в СМИ и жесткой реакции Трампа, который заявил, что бизнесмену, имеющему дела в Китае, нельзя показывать секретные военные планы США, мероприятие отменили.

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