В Беларуси вывели сахарную свеклу, которая борется с сорняками 8 1.10.2026, 15:53

1,454

Этот гибрид обходится без химических обработок.

Белорусские селекционеры вывели новый гибрид сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. Растение с маркировкой «РУП 363 ССС» создали специалисты РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» и российской компании «СоюзСемСвекла».

Главная особенность гибрида в быстром росте: он всходит и набирает массу быстрее сорняков, при этом сохраняет иммунитет. Еще одно преимущество – врожденная устойчивость к листовым инфекциям и мучнистой росе. По данным ведомства, это позволяет обходиться без химических обработок.

Гибрид также толерантен к ризомании, вирусной болезни, поражающей корни. Благодаря этому он не только выживает в зараженной почве, но и продолжает накапливать сахарозу.

По сахаристости новый сорт относится к нормальному типу (N), а к средним срокам уборки свекла достигает оптимальной кондиции. В Минсельхозпроде отмечают, что корнеплод хорошо подходит для сахаропереработки: он легко измельчается и дает максимум сахара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com