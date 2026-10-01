В Беларуси вывели сахарную свеклу, которая борется с сорняками

В Беларуси вывели сахарную свеклу, которая борется с сорняками8
- 1.10.2026, 15:53
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Этот гибрид обходится без химических обработок.
Белорусские селекционеры вывели новый гибрид сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. Растение с маркировкой «РУП 363 ССС» создали специалисты РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» и российской компании «СоюзСемСвекла».
Главная особенность гибрида в быстром росте: он всходит и набирает массу быстрее сорняков, при этом сохраняет иммунитет. Еще одно преимущество – врожденная устойчивость к листовым инфекциям и мучнистой росе. По данным ведомства, это позволяет обходиться без химических обработок.
Гибрид также толерантен к ризомании, вирусной болезни, поражающей корни. Благодаря этому он не только выживает в зараженной почве, но и продолжает накапливать сахарозу.
По сахаристости новый сорт относится к нормальному типу (N), а к средним срокам уборки свекла достигает оптимальной кондиции. В Минсельхозпроде отмечают, что корнеплод хорошо подходит для сахаропереработки: он легко измельчается и дает максимум сахара.