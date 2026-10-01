Кремль обнуляет Соловьева 1 1.10.2026, 16:32

14,460

Владимир Соловьев

Топ-пропагандиста оставят без денег.

Российские власти планируют увеличить бюджетное финансирование ВГТРК, «Первого канала» и агентства «Россия сегодня». На ВГТРК предусмотрено почти $1 млрд на 2026–2029 годы, тогда как выплаты «Соловьев Live» после 2027 года в проекте отсутствуют.

Масштаб государственных расходов значительно шире отдельных субсидий. В бюджетных планах на 2026 год на весь раздел «Средства массовой информации» заложено около $1,75 млрд, то есть примерно $4,8 млн в день. Это финансирование телевидения и других СМИ, а не только перечисленных структур.

Для «Соловьев Live» предусмотрено в общей сложности около $36 млн на 2026–2027 годы. На следующие два года финансирование в проекте не заложено.

По расчетам на основе данных «Можем Объяснить», ВГТРК собираются добавлять примерно $42 млн ежегодно относительно прежнего плана. Средние годовые выплаты вырастут примерно на 20%. В холдинг входят каналы «Россия 1» и «Россия 24», где выходят программы ведущих российских пропагандистов.

«Первому каналу» предусмотрено около $278 млн за четыре года. В среднем это почти на $10 млн в год больше прежнего уровня. Агентству «Россия сегодня», которое возглавляет Дмитрий Киселев, выделят около $432 млн за тот же период, также с увеличением средних годовых выплат.

RT остается крупнейшим получателем среди перечисленных структур: на четыре года ему предусмотрено около $1,26 млрд. Однако деньги будут распределяться неравномерно: в 2028 и 2029 годах выплаты должны снизиться примерно до $251 млн ежегодно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com