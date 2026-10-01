Кремль выбирает самоуничтожение 3 Юрий Федоренко

1.10.2026, 17:12

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Юрий Федоренко

Ответ Украины однозначен.

Между деэскалацией и самоуничтожением Кремль выбирает самоуничтожение. План «дальнобойных санкций» на октябрь утвержден. Это произошло вчера на совещании президента Украины с Министерством обороны и военными. Нефтяная промышленность противника горела, горит и будет гореть. Вчерашнее решение поставило точку над «i» в вопросе так называемого «энергетического перемирия».

В течение сентября звучало множество дипломатических инициатив и противоречивых заявлений политиков о различных вариантах секторального перемирия и «двойного моратория». Из уст некоторых лидеров звучали опасения, что удары украинских беспилотников по военно-экономической машине агрессора обрушат мировой рынок энергоресурсов. Могло сложиться впечатление, что Украину заставляют пойти на уступки.

Что ж, ответ Украины однозначен: уступок врагу не будет. Если когда-нибудь и произойдет деэскалация, то она будет справедливой. А пока Силы обороны Украины будут последовательно выполнять все утвержденные долгосрочные задачи. Чтобы представить масштаб планов, достаточно вспомнить, что в течение 2026 года количество украинских атак по российским НПЗ превысило символическую отметку в 200.

Ежемесячно останавливается десяток крупных российских предприятий, задействованных в обеспечении оккупационных войск или являющихся частью российского ВПК. По данным польской аналитической группы Rochan Consulting, в этом году Украина атаковала российские НПЗ в 11 раз эффективнее, чем в прошлом году. На достигнутом не остановимся – продолжим «двухсотить» топливно-энергетическую инфраструктуру противника.

Вместе с российской нефтепереработкой «горит» все нефтяное хозяйство – пламя перекидывается на экспорт, транспортировку, хранение и даже добычу нефти – «черной крови» российской экономики. Дефицит топлива сказывается на транспорте, сельском хозяйстве и, в конечном итоге, на всех отраслях экономики.

Недавно в мировых СМИ всплыли детали разговора главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб. По данным авторитетного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Джон Рэтклифф доступно разъяснил россиянам: вследствие украинских дальнобойных санкций и гигантских военных расходов экономике Кремля грозит такой же крах, какой пережил Советский Союз в результате холодной войны.

Благодаря нашей системной работе доходы противника сокращаются, а расходы на войну – растут. По доле военных расходов Россия давно догнала Советский Союз: в этом году статья «национальная оборона» поглощала 30% всех расходов. Здесь стоит добавить, что в проект на следующий год Минфин РФ заложил рекордные 35%. Вот так Кремль планирует «деэскалацию».

Мы видим, что агрессор движется не в направлении деэскалации, а в сторону самоуничтожения. Поэтому поможем ему добраться до пункта назначения как можно быстрее. Задачи определены, приоритеты расставлены. Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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