«А где белорусы?»
- 1.10.2026, 17:49
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В Минске все больше мигрантов.
Минчанин spryght обратил внимание на перемены, которые произошли в столице в последние годы.
«Туркмены делают очередной капремонт многоэтажки, возятся на крыше, — пишет он. — Из блютуз-колонки истерично вопит «А я женщина русская» и прочие аналоги на полную мощность.
Рядом с домом — шаурма. Владелец-египтянин круглые сутки крутит русскую попсу. К слову, посетителей у него практически никогда нет. Что это?»
Многие минчане подтвердили слова автора поста и рассказали, где искать белорусов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— А где белорусы?
— «Русский мир — он такой.
— Белорусы — в Варшаве, Вильнюсе, Киеве, Львове, Барселоне.
— Мультикультуральная столица Европы.
— Пройдитесь вечером возле «Комаровки» или по набережной у Немиги. Белорусов — единицы.