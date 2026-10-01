«А где белорусы?» 1.10.2026, 17:49

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Иллюстрационное фото

В Минске все больше мигрантов.

Минчанин spryght обратил внимание на перемены, которые произошли в столице в последние годы.

«Туркмены делают очередной капремонт многоэтажки, возятся на крыше, — пишет он. — Из блютуз-колонки истерично вопит «А я женщина русская» и прочие аналоги на полную мощность.

Рядом с домом — шаурма. Владелец-египтянин круглые сутки крутит русскую попсу. К слову, посетителей у него практически никогда нет. Что это?»

Многие минчане подтвердили слова автора поста и рассказали, где искать белорусов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— А где белорусы?

— «Русский мир — он такой.

— Белорусы — в Варшаве, Вильнюсе, Киеве, Львове, Барселоне.

— Мультикультуральная столица Европы.

— Пройдитесь вечером возле «Комаровки» или по набережной у Немиги. Белорусов — единицы.

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