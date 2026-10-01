Вступление новых стран в ЕС хотят упростить 1 1.10.2026, 17:29

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СМИ узнали подробности.

Еврокомиссия готовит новые правила расширения Европейского cоюза, которые должны сделать процесс вступления новых государств более предсказуемым и уменьшить возможности произвольного блокирования решений отдельными странами. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на проект так называемой «стратегии перед расширением», которую Еврокомиссия планирует официально представить 6 октября.

По данным издания, Еврокомиссия не ожидает фундаментальной перестройки политик или институтов ЕС. При этом часть изменений можно будет внедрить без пересмотра действующих договоров. Среди ключевых предложений – более широкое применение голосования квалифицированным большинством вместо принципа единогласия. Авторы документа отмечают, что с ростом числа членов ЕС будет увеличиваться и риск задержек и блокирования решений из-за права вето у каждой страны.

Еврокомиссия предлагает распространить принцип голосования квалифицированным большинством и на промежуточные этапы переговоров о вступлении, в частности на открытие и закрытие переговорных кластеров. В документе подчеркивается, что окончательное решение о вступлении по-прежнему будет требовать единогласия, а промежуточные решения могут приниматься иначе. По замыслу Еврокомиссии, это сделает переговорный процесс более эффективным.

Кроме того, для новых членов предлагается ввести временные обязательства не блокировать решения Совета, требующие единогласия, в частности по вопросам дальнейшего расширения ЕС. Еврокомиссия также намерена усилить меры предосторожности, чтобы новые члены не отступали от обязательств в сферах верховенства права, демократии и основных прав.

Еще одно предложение касается экономических мер предосторожности, а также внутреннего рынка и юстиции: срок их действия после вступления предлагается увеличить с трех до десяти лет, хотя окончательная продолжительность пока обсуждается.

Документ предусматривает и постепенную интеграцию стран-кандидатов в ЕС, в частности в сферах безопасности, обороны и единого рынка. При этом прогресс в реформах должен открывать кандидатам новые возможности.

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