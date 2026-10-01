Родителей школьников в Солигорске просят скинуться на ноутбук 11 1.10.2026, 17:20

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иллюстративное фото

Как обычно, «в добровольном порядке».

Жительница Солигорска pm.natela рассказала о новом уровне школьных поборов.

«Это уже норма, что родителям приходится скидываться на ноутбук в класс или как-то жирно? — спрашивает она. — Из денег на нужды школы их не покупают. Просят, я бы даже сказала обязывают учителей настаивать на том, что в каждом классе должны стоять ноутбуки.

Конечно, в добровольном порядке, но сам факт, как по мне, чересчур».

Пользователи соцсети напомнили, что образование в Беларуси считается бесплатным, а забота об обеспечении учеников необходимым для учебного процесса инвентарем лежит на Министерстве образования. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Если в каждом классе должен стоять ноутбук, то это проблемы управления образования, а никак не родителей.

— Если брать любое учреждение, и руководитель скажет своим подчиненнным «а давайте скиньтесь на новое оборудование потому что его нет», прозвучит минимум нелепо.

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