Родителей школьников в Солигорске просят скинуться на ноутбук

Родителей школьников в Солигорске просят скинуться на ноутбук11
- 1.10.2026, 17:20
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Как обычно, «в добровольном порядке».
Жительница Солигорска pm.natela рассказала о новом уровне школьных поборов.
«Это уже норма, что родителям приходится скидываться на ноутбук в класс или как-то жирно? — спрашивает она. — Из денег на нужды школы их не покупают. Просят, я бы даже сказала обязывают учителей настаивать на том, что в каждом классе должны стоять ноутбуки.
Конечно, в добровольном порядке, но сам факт, как по мне, чересчур».
Пользователи соцсети напомнили, что образование в Беларуси считается бесплатным, а забота об обеспечении учеников необходимым для учебного процесса инвентарем лежит на Министерстве образования. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Если в каждом классе должен стоять ноутбук, то это проблемы управления образования, а никак не родителей.
— Если брать любое учреждение, и руководитель скажет своим подчиненнным «а давайте скиньтесь на новое оборудование потому что его нет», прозвучит минимум нелепо.