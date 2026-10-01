Психологи назвали семь правил для принятия важных решений 1 1.10.2026, 17:33

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Последнее слово за вами.

Важные решения часто вызывают тревогу и страх ошибиться. Новая работа, разрыв отношений, проблемы со здоровьем или забота о близких требуют не только рационального анализа, но и внимания к собственным ощущениям. Psychology Today предлагает семь правил, которые могут помочь сделать сложный выбор (перевод — сайт Charter97.org).

1. Прислушайтесь к интуиции.

Первая реакция может подсказать направление, но полностью полагаться на эмоции не стоит. Если вы склонны к импульсивным поступкам, лучше сделать паузу и подключить рациональное мышление.

2. Определите, что именно нужно изменить.

Важно сформулировать проблему максимально конкретно. Это помогает понять свои приоритеты и решить, к чему двигаться дальше, а не просто от чего хочется сбежать.

3. Определите пределы своих возможностей.

Нужно понять, сделали ли вы все возможное, чтобы исправить ситуацию. Иногда наступает момент, когда дальнейшие попытки уже не меняют положение вещей.

4. Признайте свои опасения.

«Важно признавать свои опасения, а не прятать их подальше», — пишут авторы. Если заранее определить, чего именно вы боитесь, будет проще подготовиться к возможным трудностям.

5. Представьте худший сценарий.

Стоит заранее подумать, что произойдет при неблагоприятном развитии событий и как с этим справиться. Такой подход помогает вернуть ощущение контроля.

6. Извлеките урок из ситуации.

Любое серьезное решение дает опыт. Важно понять, что можно вынести из произошедшего, не сводя все к поиску одного виноватого.

7. Посоветуйтесь.

Финальное решение человек принимает сам, однако обсуждение ситуации с друзьями, родственниками или другими людьми, которым он доверяет, может помочь увидеть ее с другой стороны. «Не превращайте этот процесс в одиночное выступление», — отмечают авторы.

При этом со временем отношение к принятому решению может измениться. Новый опыт и обстоятельства способны заставить человека по-другому взглянуть на свой прошлый выбор.

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