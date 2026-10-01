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Премьер Португалии позвонил Роналду и тренеру из-за конфликта в сборной

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  • 1.10.2026, 18:12
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Премьер Португалии позвонил Роналду и тренеру из-за конфликта в сборной
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Ранее именитый футболист объявил об уходе из расположения сборной.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру позвонил Криштиану Роналду и главному тренеру национальной команды Жорже Жезушу после ухода форварда из сборной, сообщают португальские СМИ.

По данным источников, Монтенегру позвонил президенту Португальской федерации футбола Педру Проэнсе и попросил соединить его с Жезушем, а также лично поговорил с Роналду.

Монтенегру поддерживает хорошие отношения с Жезушем и счел необходимым обсудить ситуацию, пишет Record. Разговор состоялся в тот же день, когда Роналду объявил об уходе из расположения сборной.

41-летний Роналду покинул лагерь команды в Копенгагене после пресс-конференции Жезуша. Форвард, недовольный тем, что не вышел на поле в игре с Норвегией, вызвал частный самолет и улетел в Мадрид. Футболист обещал позднее рассказать о причинах своего решения.

Роналду является рекордсменом по количеству матчей за сборную Португалии (234) и забитых голов (146), что также является мировым рекордом.

Сборная Португалии 1 октября сыграет в Копенгагене с датчанами.

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