Роналду прокомментировал внезапный отъезд из сборной Португалии 1.10.2026, 2:17

Криштиану Роналду

41-летний футболист пообещал рассказать «правду всему португальскому народу».

Криштиану Роналду подтвердил, что принял решение покинуть сборную Португалии перед матчем Лиги наций УЕФА с командой Дании, но обещал объяснить его позднее. Об этом он написал в Instagram.

«После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный сбор команды. В свое время я расскажу правду всему португальскому народу о причинах моего отъезда из сборной, которой я всегда был предан», — заявил 41-летний футболист.

Португальцы 1 октября сыграют в Копенгагене с датчанами. Роналду остался в запасе в предыдущем матче с норвежцами 27 сентября (2:1) и, по словам главного тренера Жорже Жезуша, не планировался в основном составе на следующий матч.

Роналду покинул стадион вскоре после пресс-конференции Жезуша, который утверждал, что между ним и игроком нет конфликта.

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