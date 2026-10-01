Роналду прокомментировал внезапный отъезд из сборной Португалии
- 1.10.2026, 2:17
41-летний футболист пообещал рассказать «правду всему португальскому народу».
Криштиану Роналду подтвердил, что принял решение покинуть сборную Португалии перед матчем Лиги наций УЕФА с командой Дании, но обещал объяснить его позднее. Об этом он написал в Instagram.
«После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный сбор команды. В свое время я расскажу правду всему португальскому народу о причинах моего отъезда из сборной, которой я всегда был предан», — заявил 41-летний футболист.
Португальцы 1 октября сыграют в Копенгагене с датчанами. Роналду остался в запасе в предыдущем матче с норвежцами 27 сентября (2:1) и, по словам главного тренера Жорже Жезуша, не планировался в основном составе на следующий матч.
Роналду покинул стадион вскоре после пресс-конференции Жезуша, который утверждал, что между ним и игроком нет конфликта.