В Беларуси ожидаются ночные заморозки и до +22 °С днем 1.10.2026, 18:41

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Прогноз погоды на 2 октября.

В ночные и утренние часы в пятницу, 2 октября, местами в воздухе, а на почве во многих районах ожидаются заморозки до -4 °С. При этом днем по-прежнему будет тепло, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью переменная, днем небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью составит +1… +6 °С, в отдельных районах до +8 °С, местами в воздухе, а на почве во многих районах заморозки до -4 °С. Днем столбики термометров покажут +16… +22 °С.

В субботу, 3 октября, переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью +1… +6 °С, местами в воздухе, а на почве во многих районах заморозки до -3 °С; днем +15… +22 °С.

В воскресенье, 4 октября, тоже прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти, 3–8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от +1 °С по югу до +9 °С по северу, местами заморозки до -2 °С, днем синоптики обещают +16… +21°С, по югу воздух прогреется до 23 градусов.

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