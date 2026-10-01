Путин нашел виновных в распаде СССР

Путин нашел виновных в распаде СССР20
- 1.10.2026, 19:12
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Диктатор РФ обвинил в недальновидности советское руководство.
Распад Советского Союза якобы стал трагедией для десятков миллионов людей, которые после произошедшего «в одночасье проснулись за границей». Об этом заявил диктатор России Владимир Путин в ходе выступления на на пленарной сессии клуба «Валдай».
По словам российского правителя, распад СССР стал следствием недальновидности советского руководства.
Он также отметил, что доверие позднесоветских лидеров к Западу и их уверенность в соблюдении так называемых «джентльменских соглашений» сыграли негативную роль.