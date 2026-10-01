Украина впервые применила в бою собственную баллистику FP-7

Украина впервые применила в бою собственную баллистику FP-754
- 1.10.2026, 18:51
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Владимир Зеленский опубликовал видео.
Украинская тактическая баллистическая ракета FP-7 была впервые успешно использована на фронте.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 октября, и опубликовал в соцсетях соответствующее видео.
На видео зафиксирован запуск ракеты в неизвестной локации.
«Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Далее — производство. Слава Украине!» — написал президент Украины.
Напомним, ракету FP-7 компании Fire Point представили в 2025 году, а в феврале 2026 уже появилось видео испытательного запуска ракеты с наземной платформы.
FP-7 предназначена для поражения наземных целей на расстоянии до 200 км. Ракета может нести боевую часть массой до 150 кг, а заявленная точность составляет до 14 метров. Максимальная скорость – 1500 м/с, высота полета – до 65 км.
В сентябре Fire Point сообщила, что FP-7 перешла к военным испытаниям. По словам генерального директора компании Ирины Терех, ракета к этому моменту прошла два предварительных этапа испытаний – наземные и лабораторные проверки, а также летные испытания.