Украина впервые применила в бою собственную баллистику FP-7 54 1.10.2026, 18:51

18,294

FP-7

Иллюстрационное фото

Владимир Зеленский опубликовал видео.

Украинская тактическая баллистическая ракета FP-7 была впервые успешно использована на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 октября, и опубликовал в соцсетях соответствующее видео.

На видео зафиксирован запуск ракеты в неизвестной локации.

«Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Далее — производство. Слава Украине!» — написал президент Украины.

Напомним, ракету FP-7 компании Fire Point представили в 2025 году, а в феврале 2026 уже появилось видео испытательного запуска ракеты с наземной платформы.

FP-7 предназначена для поражения наземных целей на расстоянии до 200 км. Ракета может нести боевую часть массой до 150 кг, а заявленная точность составляет до 14 метров. Максимальная скорость – 1500 м/с, высота полета – до 65 км.

В сентябре Fire Point сообщила, что FP-7 перешла к военным испытаниям. По словам генерального директора компании Ирины Терех, ракета к этому моменту прошла два предварительных этапа испытаний – наземные и лабораторные проверки, а также летные испытания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com