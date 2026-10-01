В Минске у пенсионера нашли более полутысячи патронов 11 1.10.2026, 19:18

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Иллюстрационное фото

Они предназначены для различных видов огнестрельного оружия.

Сотрудники милиции, которые приехали на сигнал о семейно-бытовом конфликте, нашли у 72‑летнего местного жителя большое количество боеприпасов.

У пенсионера нашли более 550 патронов различных калибров, предназначенных для разных видов огнестрельного оружия.

Все изъятые патроны направили на экспертизу. Специалисты должны определить их точный калибр и проверить, пригодны ли они для стрельбы.

Действия 72‑летнего мужчины могут подпадать под статью 295 Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает ответственность за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

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